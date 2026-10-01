Irak egemenliği yeniden tesis ediyor: silahlar devlette, kararlar yerli

başbakanın egemenlik günü mesajı:

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Egemenlik Günü dolayısıyla yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülkenin bir "yeni dönemi" başlattığını ilan etti. Zeydi, "Irak bugün çatışmaların yaşandığı bir sahadan, kararlarını tamamen kendi veren ve topraklarını ve egemenliğini koruyan bir vatana dönüştüğü yeni bir dönemi başlatıyor" ifadelerini kullandı.

Zeydi konuşmasında, Irak halkının yıllarca süren çatışmalar nedeniyle ağır bedeller ödediğini belirtti. Ülkede silah sayısının arttığına ve Irak'ın başka aktörlerin çatışma alanına dönüştüğü dönemlere dikkat çekerek, şehit ve gazilerin fedakârlıklarının unutulmayacağını vurguladı.

güvenlik güçlerine teşekkür ve takdir:

Başbakan, Necef kentindeki dini mercinin ülke ve halkın savunulmasındaki kararlı tutumuna teşekkür etti. Zeydi ayrıca Irak ordusu, polisi, Terörle Mücadele Birimi, Haşdi Şabi, Peşmerge güçleri ve tüm güvenlik teşkilatlarının mensuplarına şükranlarını sundu ve bu unsurların katkılarına dikkat çekti.

silahların devlette toplanması çağrısı:

Ali Zeydi ulusal güçlere yönelik çağrısını net bir şekilde iletti: "Vatan için mücadele edenlere sevgi mesajım şudur: Devletin dışında değil, merkezinde olun." Zeydi, "Silahlarınızın ve kadrolarınızın yeri devlet ve kurumlarıdır. Tecrübeleriniz ve fedakarlıklarınız, tek bir ulusal doktrin, tek bir bayrak ve tek bir askeri ve güvenlik kararı çerçevesinde Irak’a hizmet eden ilave bir güç olsun" sözleriyle silahlı yapıların devlet çatısı altında bütünleşmesine vurgu yaptı.

Bu çağrı, güvenlik kararlarının merkezileştirilmesi ve devlet otoritesinin güçlendirilmesi yönündeki siyasi hedeflerin işaretini taşıyor; Zeydi bunu, ulusal birlik ve istikrar için gerekli bir adım olarak sundu.

egemenlik, kaynaklar ve ulusal sorumluluk:

Başbakan egemenliğin formülünü şöyle özetledi: "Egemenliğin formülü, devletin elinde tek bir silah, yabancı güçlerden arındırılmış Irak toprakları ve herkesi temsil eden ulusal bir karardır." Bu ifade, dış güçlerin varlığına son verilmesi ve karar mekanizmalarının ulusal düzeyde konsolide edilmesi taahhüdünü yansıtıyor.

Zeydi ayrıca ülkenin doğal kaynaklarının ve kamu mallarının korunmasının egemenliğin bir parçası olduğunu belirterek halka şu sözü verdi: "Emaneti koruyacağımıza ve tüm çabalarımızı bu değerli ülkeye hizmet etmeye adayacağımıza söz veriyoruz". Devletin kaynaklarını geliştirme ve karşılaşılan zorluklarla mücadele etme kararlılığı konuşmada öne çıkan diğer unsurlardı.

Genel mesaj, Irak'ın çatışmalı geçmişten çıkıp merkezi otorite ve ulusal kararlılıkla ilerleyeceği, silahların ve karar mekanizmalarının devlet çatısı altında toplanacağı yönünde oldu.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, "Egemenlik Günü" dolayısıyla yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Irak bugün çatışmaların yaşandığı bir sahadan, kararlarını tamamen kendi veren ve topraklarını ve egemenliğini koruyan bir vatana dönüştüğü yeni bir dönemi başlatıyor" dedi.