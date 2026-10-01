Irak yeni dönem takvimini açıkladı: dışarıdaki silahların devlete devri 1 Ekim 2026'da başlayacak

açıklamanın ana hatları:

Irak Başbakanı Ali Zeydi, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Zeydi, 1 Ekim 2026 tarihini tam egemenliğe geçişin ve devlet kontrolü dışındaki silahların denetime alınmasının başlangıcı olarak nitelendirdi.

Açıklamada, hükümetin anayasal yükümlülükleri çerçevesinde açık bir yol haritası ve üzerinde mutabık kalınan bir takvimle hareket edeceği, bu sürecin 30 Haziran 2027'yi geçmeyeceği vurgulandı.

takvim, anayasal yetkiler ve denetim:

Zeydi, devletin anayasal yükümlülüklerini yerine getireceğini belirterek savaş ve barış kararlarının yalnızca anayasal makamlara ait olduğunu söyledi. Açıklamada, bu yetkinin dışındaki herhangi bir askeri faaliyete izin verilmeyeceği açıkça ifade edildi.

Hükümetin üzerinde mutabık kalınan takvime uyacağı, sürecin başlangıcının 1 Ekim 2026 olacağı ve nihai tamamlanma tarihinin 30 Haziran 2027'yi aşmayacağı tekrarlandı.

yabancı silahlı gruplar ve sınır güvenliği:

Zeydi, Irak topraklarında bulunan yabancı bütün silahlı grupların silahlarını tamamen bırakmasını sağlayacaklarını söyledi. Bu adımın amacı olarak ülke güvenliği, istikrarın korunması ve sınırların kontrolünün sağlanması gösterildi.

Başbakan, Irak toprakları ve hava sahasının komşu ülkelerin güvenliğini tehdit edecek herhangi bir saldırı için üs ya da geçiş noktası olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini; benzer şekilde, başka bir ülkenin topraklarının veya hava sahasının Irak aleyhine kullanılmasına da izin verilmeyeceğini belirtti. Bu yaklaşımın karşılıklı egemenlik, iyi komşuluk ve içişlerine müdahale etmeme ilkeleri çerçevesinde ele alınacağı ifade edildi.

hava savunması ve Haşdi Şabi'nin statüsü:

Zeydi, güvenlik kurumlarının desteklenmesi amacıyla kapsamlı bir hava savunma sistemi satın alınacağını açıkladı. Bu alımın, ülkenin hava sahası güvenliğini güçlendirmeye yönelik adımlardan biri olduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca Haşdi Şabi'nin güvenlik sistemi içindeki konumunun belirlenmesi için ilgili yasanın çıkarılacağı ve teşkilatın Silahlı Kuvvetler komutası altında, güvenlik sisteminin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırılacağı kaydedildi.

Genel olarak Zeydi'nin açıklaması, Irak yönetiminin ülke egemenliğini yeniden tesis etme, devletin güç tekelini sağlama ve sınır ile hava sahası güvenliğini net kurallara bağlama yönündeki kararlılığını ortaya koyuyor.

IRAK BAŞBAKANI ALİ ZEYDİ (ARŞİV)