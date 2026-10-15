Dolar 49,4280 -0,08%
Euro 55,7034 +0,31%
Bist 11.752,05 -2,64%
Altın Gram 6.684,90 +0,88%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 102,72 -0,44%
--°

Irak'ta Türkmen temsilinde yeni adım: Seman Ağa devlet bakanı oldu

Kürşad Zorlu, Mehmet Seman Ağa'nın Irak kabinesinde devlet bakanı olmasını tarihi bir adım olarak niteleyip kararı alanlara teşekkür etti.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 23:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Irak'ta Türkmen temsilinde yeni adım: Seman Ağa devlet bakanı oldu

Kürşad Zorlu'dan tebrik ve teşekkür

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, sosyal medya paylaşımında Irak'taki kabine değişikliğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zorlu, atama nedeniyle Mehmet Seman Ağa'yı kutlayarak kararı hayata geçirenlere teşekkür etti.

Ana mesaj ve vurgu:

Paylaşımda, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa'nın kabine değişikliğinde Devlet Bakanlığı görevine getirildiği ifade edildi. Zorlu, mevcut Kerkük Valiliği görev süresinin de yine bir Türkmen tarafından tamamlanacağını kaydetti.

Zorlu, bu atamayı Türkiye-Irak ilişkileri ve büyük gönül coğrafyamız açısından tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgede barış, refah ve huzur esaslı politikalara yön verileceğini, bu sorumluluğun gelecek kuşaklara taşınmaya devam edeceğini vurguladı.

Teşekkür ve beklenti:

AK Parti yetkilisi, atamayı gerçekleştirenler arasında ismi geçen Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi başta olmak üzere kararı hayata geçiren herkese teşekkür etti ve bu adımın Türkiye-Irak dostluğu ile bölge barışı için hayırlara vesile olmasını diledi.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI, TÜRK DEVLETLERİ İLE İLİŞKİLER BAŞKANI KÜRŞAD ZORLU, &quot;DEVLET...

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI, TÜRK DEVLETLERİ İLE İLİŞKİLER BAŞKANI KÜRŞAD ZORLU, "DEVLET BAKANLIĞINI ÜSTLENEN MEHMET SEMAN AĞA’YI KUTLUYOR; BAŞTA IRAK BAŞBAKANI ALİ EZ-ZEYDİ OLMAK ÜZERE BÖYLESİ TARİHİ BİR KARARI HAYATA GEÇİREN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ" DEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Selendi'de görev değişimi: Şafak Aydoğuş dönemi sona erdi
images

aralıksız arama: selde kaybolan 6 vatandaş için seferberlik sürüyor
images

TBB başkan vekili Ayşe Ünlüce seçildi
images

Gürsel Tekin parti içinde yeni koordinatör rolünü üstlendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Asırlık mezarlardan korunan şehitliğe: iki kardeşin hatırası nesillere taşınıyor

Kayserispor'a PFDK kararı: yüksek para cezaları ve tribünde kart blokesi

Kahta'da çocuklara akran zorbalığına karşı iletişim ve saygı eğitimi

OYAK'ın Talya hamlesi: Antalya tesisinde üretim ve ihracat kapasitesi 10 kat arttı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı