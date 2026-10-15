Irak'ta Türkmen temsilinde yeni adım: Seman Ağa devlet bakanı oldu

Kürşad Zorlu'dan tebrik ve teşekkür

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, sosyal medya paylaşımında Irak'taki kabine değişikliğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zorlu, atama nedeniyle Mehmet Seman Ağa'yı kutlayarak kararı hayata geçirenlere teşekkür etti.

Ana mesaj ve vurgu:

Paylaşımda, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa'nın kabine değişikliğinde Devlet Bakanlığı görevine getirildiği ifade edildi. Zorlu, mevcut Kerkük Valiliği görev süresinin de yine bir Türkmen tarafından tamamlanacağını kaydetti.

Zorlu, bu atamayı Türkiye-Irak ilişkileri ve büyük gönül coğrafyamız açısından tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgede barış, refah ve huzur esaslı politikalara yön verileceğini, bu sorumluluğun gelecek kuşaklara taşınmaya devam edeceğini vurguladı.

Teşekkür ve beklenti:

AK Parti yetkilisi, atamayı gerçekleştirenler arasında ismi geçen Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi başta olmak üzere kararı hayata geçiren herkese teşekkür etti ve bu adımın Türkiye-Irak dostluğu ile bölge barışı için hayırlara vesile olmasını diledi.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI, TÜRK DEVLETLERİ İLE İLİŞKİLER BAŞKANI KÜRŞAD ZORLU, "DEVLET BAKANLIĞINI ÜSTLENEN MEHMET SEMAN AĞA’YI KUTLUYOR; BAŞTA IRAK BAŞBAKANI ALİ EZ-ZEYDİ OLMAK ÜZERE BÖYLESİ TARİHİ BİR KARARI HAYATA GEÇİREN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ" DEDİ.