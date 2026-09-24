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Irak’taki El Hikmet heyeti Destici ile ticaret ve güvenliği görüştü

El Hikmet Hareketi milletvekilleri, Ankara'da BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile kalkınma, enerji, su, ticaret ve güvenlik iş birliğini değerlendirdi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 20:03

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EDİTÖR: Elif Demir

Irak’taki El Hikmet heyeti Destici ile ticaret ve güvenliği görüştü

El Hikmet Hareketi milletvekilleri Ankara'da Destici ile bir araya geldi

Irak'ta El Hakim ailesinin başkanlığındaki El Hikmet Hareketi'ne mensup milletvekilleri, Ankara ziyaretleri kapsamında Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi partisinin Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşmede iki ülkenin mevcut ilişkileri ile ortak projeler ele alındı.

Görüşmenin ana başlıkları:

Toplantıda, iki ülke arasındaki köklü tarihi bağlar temelinde ticari ilişkiler, enerji, su ve güvenlik meseleleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Destici, ekonomik ilişkilerde hedef büyütme ihtiyacına vurgu yaparak ticaret hacminin şu anda yaklaşık 17 milyar dolar civarında olduğunu ve bunun artırılmasının arzu edildiğini belirtti.

Toplantıda ayrıca toplumlar arası bağların güçlendirilmesine yönelik kültürel ve turizm hareketliliğindeki artışın önemine değinildi. Heyet ile yapılan değerlendirmelerde karşılıklı iş birliğinin kalıcı projeler üzerinden ilerletilmesi gerektiği vurgulandı.

Güvenlik, kalkınma ve somut projeler:

Destici, görüşmede güvenlik ve terörle mücadelenin toplantının önemli gündem maddeleri arasında olduğunu söyledi. Bunun kapsamında hem Irak hem Suriye'de terörle mücadelede Türkiye'nin adımlarına dikkat çekildi ve bu iş birliğinden memnuniyet ifade edildi.

Toplantıda ayrıca Kalkınma Yolu Projesinin iki ülke için önemi vurgulandı; su ve enerji alanlarında Türkiye ile Irak arasında süregelen iş birliğinin devamının stratejik bir öncelik olduğu kaydedildi. Görüşme, basına kapalı şekilde sürdü.

IRAK&#039;TAKİ EL HİKMET HAREKETİ&#039;NE MENSUP MİLLETVEKİLLERİ, ANKARA ZİYARETLERİ KAPSAMINDA BÜYÜK BİRLİK...

IRAK'TAKİ EL HİKMET HAREKETİ'NE MENSUP MİLLETVEKİLLERİ, ANKARA ZİYARETLERİ KAPSAMINDA BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ'Yİ PARTİSİNİN GENEL MERKEZİ'NDE ZİYARET ETTİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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