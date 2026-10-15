İran: hürmüz boğazı doğusunda takip sistemleri kapalı bir tanker alev aldı

İran ordusunun açıklaması:

İran Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’nın doğusunda ilan edilen yasak bölgeyi geçmeye çalışan bir petrol tankerinin alev aldığını bildirdi. Ordunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, deniz kuvvetlerine bağlı gözlem ekiplerinin tankeri boğazın doğu kesimlerinde devriye görevi sırasında tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, ihlalde bulunan tankerin takip sistemlerini kapatarak yasaklı güzergahtan geçmeye çalıştığı, geminin adı, hangi ülkeye ait olduğu ve mürettebatın durumu hakkında herhangi bir ayrıntı verilmediği kaydedildi.

kontrol ve yeniden konuşlandırma:

İran Deniz Kuvvetleri, boğazın doğu sularında tam kontrol ve hakimiyete sahip olduklarını vurguladı ve Umman Denizi boyunca operasyonel birliklerin yeniden konuşlandırıldığını açıkladı. Bildirimde, tüm "düşman" faaliyetlerinin ve gemi hareketlerinin gerçek zamanlı ve kesintisiz izlendiği ifade edildi.

Koordinasyondan sorumlu komutan yardımcısı Habibullah Sayyari ise açıklamada Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapalı olduğunu savundu. Sayyari, DMO Deniz Kuvvetleri’nin boğazın batı sularını kontrol ettiği; İran ordusu deniz kuvvetlerinin ise Umman Körfezi’nin kuzeyine kadar doğu sularını gözetim altında tuttuğunu belirtti.

uluslararası uyarılar ve önceki olaylar:

İran ordusu, tüm gemilere uluslararası kurallara uygun hareket etmeleri, elektronik sistemlerini kapatmaktan kaçınmaları ve Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş için İran Silahlı Kuvvetleri ile gerekli koordinasyonu sağlamaları çağrısında bulundu. Açıklama, gemi ve deniz trafiği güvenliğine yönelik bir uyarı niteliği taşıdı.

Bu gelişme, son dönemde Hürmüz Boğazı çevresinde navigasyon ve takip cihazlarını devre dışı bırakan gemilerin deniz mayınlarına çarpması sonucu yangın çıktığına ilişkin haberlerin ardından geldi. İran daha önce de navigasyon ve takip cihazlarını kapatan gemilerin "düşman unsur" olarak değerlendirileceğini duyurmuştu.

İran ordusu, navigasyon sistemlerini devre dışı bırakarak Hürmüz Boğazı'ndaki "yasak bölgeyi" geçmeye çalışan bir petrol tankerinin alev aldığını açıkladı.