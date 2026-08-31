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İran, larak saldırısına misilleme olarak Ürdün’deki iki ABD üssünü hedef aldı

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Larak adasına düzenlediği saldırıya karşılık Ürdün'deki Kral Hüseyin ve El-Azrak üslerine füze ve İHA ile saldırı düzenlendiğini açıkladı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 03:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İran, larak saldırısına misilleme olarak Ürdün’deki iki ABD üssünü hedef aldı

Olayın gelişimi:

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD’nin İran’ın Larak adasına yönelik hava saldırısına karşılık verdiğini duyurdu. DMO açıklamasında, misilleme kapsamında Ürdün’deki Kral Hüseyin ve El-Azrak üslerinin füze ve insansız hava araçları ile hedef alındığı bildirildi.

Hedefler ve hasar iddiaları:

Açıklamada, üslerdeki teknik altyapı ile savaş uçaklarının konuşlandırıldığı noktaların vurulduğu ve saldırıların ağır hasara yol açtığı öne sürüldü. DMO, operasyonun hedef seçiminin ABD’nin bölgedeki askeri varlığına doğrudan etki etmeyi amaçladığını belirtti.

İran’ın mesajı ve bölgesel gerilim:

DMO bildirisi, ABD saldırılarının yanıtsız kalmayacağı uyarısını tekrarladı ve şu ifadeye yer verildi: "Saldırganca eylemler ve işlenen suçlar, düşmanın İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetini zayıflatma konusundaki çaresizliğine çözüm olmayacak. Yapılacak her saldırı, çok daha yıkıcı yanıtlarla karşılık bulacak."

Bu açıklama, birkaç gün önce ABD ordusunun Larak adasında bulunan füze rampalarına yönelik saldırı iddialarını takip ediyor. DMO, söz konusu saldırıları doğrulamış ve bazı asker ile sivillerin hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını bildirmişti; ayrıca ABD eylemlerinin cezasız bırakılmayacağını vurgulamıştı.

Her iki tarafın açıklamaları, bölgedeki askeri gerilimin sürdüğünü ve karşılıklı operasyonların yaklaşan dönemde tansiyonu artırabileceğini gösteriyor. Resmî kaynaklarca doğrulanmış ek detaylar henüz paylaşılmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin Larak adasına yönelik son saldırısına misilleme olarak...

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin Larak adasına yönelik son saldırısına misilleme olarak Ürdün'deki ABD askeri varlıklarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını açıkladı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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