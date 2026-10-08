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İran'dan Washington'a itiraz: Arakçi kongre raporunu paylaşarak kayıp sayısının 81'e çıktığını savundu

Arakçi, paylaştığı Kongre Araştırma Servisi raporuna göre ABD'nin çatışmada açıklanandan daha fazla hava aracı kaybettiğini ve sayının 81'e ulaştığını iddia etti.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

İran'dan Washington'a itiraz: Arakçi kongre raporunu paylaşarak kayıp sayısının 81'e çıktığını savundu

İran'dan Washington'a itiraz:

Abbas Arakçi, sosyal medya hesabında paylaştığı Kongre Araştırma Servisi raporuna atıfla, ABD'nin İran ile çatışmada açıklanandan daha fazla kayıp verdiğini savundu. Arakçi, raporun Mayıs ayında servise göre 42 olan kabul edilen sayıyı gösterdiğini, şu an ise kayıp sayısının 81'e yükseldiğini ileri sürdü.

Arakçi'nin eleştirileri:

Arakçi, gerçek kaybın daha yüksek olduğunu belirterek CENTCOM'un üslerin durumunun iyi olduğunu iddia etmesine rağmen bir senatörün bu üsleri denetlemesine izin verilmediğini öne sürdü. Buna dayanarak, resmi beyanlarla saha tespitleri arasında çelişkiler olduğuna dikkat çekti ve 'herkesi bir süre kandırabilirsiniz' ifadesine atıfta bulundu.

Rapordaki maliyet ve uçak hasarları:

Haberde yer alan bilgilere göre, ABD'nin İran ile savaşa ilişkin hava aracı kayıplarını inceleyen 5 Ekim 2026 tarihli raporda, Eylül 2026'da Kongre Bütçe Ofisi'nin 1 Ağustos itibarıyla teçhizat kayıplarının maliyetini 1,9 ila 3,3 milyar dolar arasında tahmin ettiği kaydedildi. Raporda ayrıca, 28 Şubat 2026'den itibaren hasar gördüğü veya kaybedildiği bildirilen toplam 81 sabit kanatlı ya da döner kanatlı hava aracı bulunduğu belirtildi.

Raporda öne çıkan teknik ayrıntılar arasında 12 adet F-15E Strike Eagle'ın kayıplar arasında yer aldığı; bunlardan üçünün 2 Mart 2026'da Kuveyt üzerinde dost ateşi sonucu, birinin ise 5 Nisan 2026'da İran üzerinde kaybedildiği yer aldı.

Arakçi'nin paylaşımı ve raporun bulguları Washington cephesindeki açıklamalarla örtüşmeyen boyutlar işaret ederken, taraflar arasındaki bu farklılık hem maddi maliyet hem de operasyonel şeffaflık açısından soru işaretleri doğuruyor.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ARAKÇİ: &quot;KONGRE, İRAN SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN 42 ABD ASKERİ HAVA ARACINI...

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ARAKÇİ: "KONGRE, İRAN SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN 42 ABD ASKERİ HAVA ARACINI DÜŞÜRDÜĞÜNÜ KABUL ETTİ, ŞİMDİ İSE SAYI 81'E ULAŞTI"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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