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İran'ın BM platformunda güven sorgusu: Arakçi'den net eleştiriler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 81. BM Genel Kurulu'nda 'Güveni yeniden inşa etmek' sloganının örgüte duyulan güvenin azaldığını gösterdiğini belirtti.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Caner Şahin

İran'ın BM platformunda güven sorgusu: Arakçi'den net eleştiriler

Arakçi'nin New York ziyareti ve hedefleri

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için geldiği New York'ta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Arakçi, ziyaretin temel amacının İran halkının meşruiyetini, haklarını ve çıkarlarını uluslararası bir platformda savunmak olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler'i, barış, güvenlik ve adalet hedeflerinin tartışmalı olsa da ülkelerin pozisyonlarını dünyaya iletebildiği en büyük platform olarak nitelendirdi.

Genel Kurul sloganının anlamı:

Arakçi, bu yılki Genel Kurul sloganı olan 'Güveni yeniden inşa etmek''in, birçok ülkenin örgüte yönelik güveninin azaldığını kabul ettiğinin bir işareti olduğunu söyledi. Ona göre güven erozyonunun temelinde, Birleşmiş Milletler'in uluslararası barış ve güvenliği sağlama konusunda yetersiz kalması yatıyor.

Uluslararası hukuk ve sessizlik eleştirisi:

Bakan, bazı devletlerin uluslararası kurumlara, hukuka ve insanlığın vicdanına aldırış etmeden hareket ettiklerini iddia etti. Arakçi, özellikle 'siyonist rejim' olarak tanımladığı aktörlerin istediklerini rahatça yaptığını ve bunun karşısında Batı ile Avrupa ülkelerinin yeterli tepki vermediğini belirtti.

Arakçi; Filistin, Gazze, Lübnan ve İran'da yaşanan olaylar konusunda Batılı ülkelerden ciddi kınama görmediklerini kaydetti ve (Minab'da) 168 masum çocuğun katledilmesini örnek gösterdi. Bu tür tepkisizliklerin, BM'ye duyulan güvenin azalmasına katkı sağladığını vurguladı.

Son olarak Arakçi, Genel Kurul oturumlarını güvenin nasıl kaybedildiğini ve nasıl yeniden tesis edilebileceğini dünya kamuoyuna anlatma fırsatı olarak gördüklerini ifade etti ve İran'ın bu platformu haklarını savunmak için aktif şekilde kullanacağını yineledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için geldiği New York&#039;ta...

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için geldiği New York'ta, "Bu yılki Genel Kurul'un sloganı 'Güveni Yeniden İnşa Etmek' olarak belirlendi. Bu durum, tüm ülkelerin artık örgüte herhangi bir güveninin kalmadığını veya duyulan güvenin azaldığını kabul ettiğini göstermektedir" dedi.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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