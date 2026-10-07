İrem işaret diliyle kitap fuarını gezdi

İrem Topaloğlu'nun fuar gezisi

Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı'nı ziyaret eden işitme engelli karateci İrem Topaloğlu, fuardaki söyleşileri işaret dili çevirisi aracılığıyla takip ederek kitap ve kültür etkinliklerini deneyimledi. Etkinlik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi ve bazı programlarda erişilebilirlik için işaret dili desteği sunuldu.

fuarda erişilebilirlik uygulamaları:

Fuar alanında, işitme engelli ziyaretçilerin etkinliklerden yararlanabilmesi amacıyla belirli söyleşilerde işaret dili çevirileri görevlendirildi. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi standında işaret diliyle karşılanan Topaloğlu, Karamürsel Alp ve Akçakoca salonlarındaki söyleşileri de çeviri eşliğinde izledi. Bu uygulama, katılımcıların içeriklere erişimini artırırken fuarın kapsayıcılık yönünü güçlendirdi.

ziyaretin öne çıkan anları:

İstanbul'dan trenle gelen Topaloğlu, fuar alanına ulaşımda tramvayı kullandığını belirtti ve arkadaşıyla stantları dolaşıp kitapları inceledi. Topaloğlu, organizasyon hakkında şunları söyledi: "Buranın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Her yıl yapılan organizasyonun geliştiğini görüyorum. İşitme engelliler için burada bir farkındalık olduğunu gördüm. Yapılan söyleşilerde işaret dili çevirileri var. Bu çok güzel bir düşünce. Bu sayede tüm söyleşileri anlayabiliyoruz."

Topaloğlu ayrıca, "Kitap Fuarı’ndan çok memnunum. Arkadaşımla burada çok keyifli zaman geçirdim. Aynı zamanda Kağıtspor’da karate sporcusuyum ve antrenmanlar için Kocaeli’ye geliyorum. Kitap Fuarı’nı da çok güzel buldum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Bu sözler, fuarın hem kültürel hem de sosyal yönden erişilebilirlik sağlama çabasının ziyaretçiler tarafından dikkatle karşılandığını gösteriyor.

Genel olarak fuarda uygulanan işaret dili desteği, kitap ve kültür etkinliklerine katılımı kolaylaştırarak engelli bireylerin de etkin biçimde yer almasına olanak tanıdı. Bu tür düzenlemeler, benzer etkinliklerin planlanmasında örnek teşkil edebilecek bir yaklaşım sergiliyor.

ULUSLARARASI 16. KOCAELİ KİTAP FUARI'NI ZİYARET EDEN İŞİTME ENGELLİ KAĞITSPOR KARATE SPORCUSU İREM TOPALOĞLU, İŞARET DİLİ ÇEVİRİSİYLE DÜZENLENEN SÖYLEŞİLERE KATILARAK KİTAP VE KÜLTÜR ETKİNLİKLERİNİ TAKİP ETTİ.