Dolar 48,7863 +0,05%
Euro 56,0557 +0,09%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.920,29 -0,29%
EUR/USD 1,1488 -0,02%
Brent Petrol 98,27 -1,03%
--°

İrfan Can Kahveci yeniden golle döndü: 482 gün sonra Fenerbahçe formasıyla sevinç

Trendyol Süper Lig’de Eyüpspor’u 8-0 yenen Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, 482 gün sonra forma altında gol atıp 1 gol 2 asistle takımına katkı sağladı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 19:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

İrfan Can Kahveci yeniden golle döndü: 482 gün sonra Fenerbahçe formasıyla sevinç

Müsabaka özeti:

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Maça 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, karşılaşmada 1 gol ve 2 asistle skora doğrudan katkı sağladı ve takımın farklı galibiyetinde dikkat çeken isimlerden biri oldu.

İrfan Can'ın performansı ve istatistikler:

31 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla 482 gün aradan sonra gol sevinci yaşadı. İrfan Can, sarı-lacivertlilerdeki 6. sezonunu geçiriyor; geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'ya kiralanmış ve orada 2 gole imza atmıştı. Fenerbahçe formasıyla son golünü 26 Mayıs 2025'te Hatayspor karşısında atmıştı.

Bu sezon ligde toplam 5 maçta süre alan İrfan Can, bunların 4'ünde ilk 11 olarak görev yaptı ve Eyüpspor maçında 90 dakika sahada kaldı. Hem gol hem asistlerle oynayarak formunu gösterdiği mücadele, oyuncunun takımdaki rolünü yeniden güçlendirme açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Teknik ekip ve taraftarlar açısından bu maç, İrfan Can Kahveci'nin özgüveninin yükselmesi ve ilerleyen haftalarda takıma vereceği katkının işaretleri olarak yorumlanıyor.

FENERBAHÇE’NİN MİLLİ FUTBOLCUSU İRFAN CAN KAHVECİ, EYÜPSPOR MAÇINDA GOL KAYDEDERKEN...

FENERBAHÇE’NİN MİLLİ FUTBOLCUSU İRFAN CAN KAHVECİ, EYÜPSPOR MAÇINDA GOL KAYDEDERKEN, SARI-LACİVERTLİ FORMA ALTINDA 482 GÜN SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İstanbulspor, Elvin Mendy'nin anjiyo sonuçlarını paylaştı
images

Deplasmanda Kayserispor, Mardin 1969 Spor’un direncini 1-0’lık skorla geçti
images

Misafir tribününde koltuk kırımı maç sonrası stadyuma zarar verdi
images

Cizre'de futbol şenliği: Amed'in Beşiktaş zaferi sokakları coşturdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı