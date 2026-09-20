İrfan Can Kahveci yeniden golle döndü: 482 gün sonra Fenerbahçe formasıyla sevinç

Müsabaka özeti:

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Maça 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, karşılaşmada 1 gol ve 2 asistle skora doğrudan katkı sağladı ve takımın farklı galibiyetinde dikkat çeken isimlerden biri oldu.

İrfan Can'ın performansı ve istatistikler:

31 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla 482 gün aradan sonra gol sevinci yaşadı. İrfan Can, sarı-lacivertlilerdeki 6. sezonunu geçiriyor; geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'ya kiralanmış ve orada 2 gole imza atmıştı. Fenerbahçe formasıyla son golünü 26 Mayıs 2025'te Hatayspor karşısında atmıştı.

Bu sezon ligde toplam 5 maçta süre alan İrfan Can, bunların 4'ünde ilk 11 olarak görev yaptı ve Eyüpspor maçında 90 dakika sahada kaldı. Hem gol hem asistlerle oynayarak formunu gösterdiği mücadele, oyuncunun takımdaki rolünü yeniden güçlendirme açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Teknik ekip ve taraftarlar açısından bu maç, İrfan Can Kahveci'nin özgüveninin yükselmesi ve ilerleyen haftalarda takıma vereceği katkının işaretleri olarak yorumlanıyor.

FENERBAHÇE’NİN MİLLİ FUTBOLCUSU İRFAN CAN KAHVECİ, EYÜPSPOR MAÇINDA GOL KAYDEDERKEN, SARI-LACİVERTLİ FORMA ALTINDA 482 GÜN SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI.