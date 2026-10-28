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Irmağın üstünde cumhuriyet coşkusu: kanolarla 103. yıl kutlaması

Bartın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı törenlerle kutlandı; çelenk sunumunun ardından 'Cumhuriyet Kanosu' ile coşku Bartın Irmağı'na taşındı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:43

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Irmağın üstünde cumhuriyet coşkusu: kanolarla 103. yıl kutlaması

Bartın'da resmi tören ve çelenk sunumu:

Bartın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenler, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Törene Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır ve Bartın Belediye Başkanı M. Rıza Yalçınkaya katıldı. Çelenk sunma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı.

Programa il protokolü, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek başkanları ve öğrenciler iştirak etti; kent merkezindeki tören, Cumhuriyet Bayramı'nın resmi nitelikli kutlamalarını oluşturdu.

'Cumhuriyet Kanosu' ile coşku ırmağa taşındı:

Törenlerin ardından, Bartın Irmağı'nın Yalı mevkiinde düzenlenen 'Cumhuriyet Kanosu' etkinliği ile kutlama suya taşındı. Bartın Üniversitesi Kano Kulübü öğrencileri, Çağlayan mevkiinden başlayarak kanolarıyla ırmak üzerinde kürek çekti; ortaya çıkan görsel ve hareketli görüntüler etkinliğe katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Etkinlikte ayrıca Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya da yer aldı. Vali Dr. Nurtaç Arslan, Bartın Irmağı'nın kano sporu için elverişli yapısını değerlendirmek ve bu alanda çalışmalar yürütmek istediklerini ifade ederek, su sporlarının kent kimliğine katkısına dikkat çekti.

BARTIN IRMAĞI ÜZERİNDEN KANOLAR İLE GEÇİŞ YAPILDI.

BARTIN IRMAĞI ÜZERİNDEN KANOLAR İLE GEÇİŞ YAPILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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