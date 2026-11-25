Operasyonun detayları:

Aksaray merkezde bir otomobile yönelik gerçekleştirilen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, Adana'dan Aksaray'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan teknik ve fiziksel takip sonrası yeterli delile ulaşan ekipler, belirlenen plakalı araca operasyon düzenledi. İlk müdahale araçta yapıldı ve kapsamlı bir arama için narkotik timine bağlı köpek görevlendirildi.

İrma'nın aramadaki performansı:

Narkotik dedektörü İrma, araç içinde burnuyla kokuları taradıktan sonra uyuşturucunun bulunduğu bölgeyi patisiyle ekiplere işaret etti. Operasyon anları güvenlik kameralarına yansırken, köpeğin tespit ettiği noktada yapılan incelemede maddeler ele geçirildi. Polis kaynakları, İrma gibi eğitimli köpeklerin hem arama süresini kısalttığını hem de gizli bölmelerin tespitinde insan unsurunun sınırlılıklarını giderdiğini belirtti.

Ele geçirilenler ve adli süreç:

Araç aramasının ardından şüphelilerin ikametlerinde de arama gerçekleştirildi. Toplamda ele geçirilenler arasında 70 gram sentetik kannobinoid, 35 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 5 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kartuş yer aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, koordineli takip ve köpek desteğinin uyuşturucu taşımacılığına karşı etkin bir yöntem olduğunu vurguladı.

NARKOTİK DEDEKTÖRÜ "İRMA" İSİMLİ KÖPEK, BURNUYLA KOKUYU ALIP YERİNİ TESPİT ETTİĞİ UYUŞTURUCUYU PATİSİYLE İŞARET EDEREK BULDU.