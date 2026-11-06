İş Bankası COP31'de iklim finansmanı ve teknolojiyi çözüm odaklı tartışacak

İş Bankası COP31'de Türkiye'nin sürdürülebilir dönüşümünü gündeme taşıyacak

İş Bankası, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de İklim Destekçisi olarak yer alacak ve 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek zirvede kapsamlı bir panel programı yürütecek. Banka, iklime dirençli ekonomi, yapay zekâ uygulamaları, döngüsel üretim ve iklim riski analitiği gibi başlıklarda uluslararası uzman ve paydaşları bir araya getirerek somut finansman çözümleri ile iş birlikleri olanaklarını paylaşmayı hedefliyor.

Programın odağı:

İş Bankası'nın programı; enerji dönüşümü, iklim finansmanı, karbonsuzlaşma, yeşil sanayileşme, gençlik ve eğitim, denizler, turizm, gıda ve tarım gibi alanların nasıl finanse edileceğine odaklanıyor. Banka, İklim Dönüşüm Planı ve sektörel emisyon azaltım hedefleri doğrultusunda müşterilerinin temiz enerji, düşük karbonlu üretim ve kaynak verimliliği yatırımlarına yönelik finansman çözümleri geliştiriyor. COP31 süresince gerçekleştirilecek müşteri buluşmalarında yatırımların önündeki engeller ve finansman ihtiyaçları ile kalkınma finansmanı kuruluşları ve uluslararası yatırımcılarla kaynak ve risk paylaşımı olanakları ele alınacak.

Seçkin oturumlar ve konuşmacılar:

09 Kasım | İklime dayanıklı ekonomi & uyum: Oturumu İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Ebru Özşuca açacak; D.A. Carlin & Company Kurucusu David Carlin uyum ihtiyaçlarının yatırıma dönüştürülmesini sunacak.

10 Kasım | İklim finansmanını harekete geçirmek: "İklim hedeflerinden dayanıklılığa: Dönüşümü ölçeklendirmek için finansmanı harekete geçirmek" oturumunda UNEP FI'den Kai Remco Fischer moderatörlüğünde John Murton, Ksenia Brockmann ve İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ozan Gürsoy finansmanın ölçeklendirilmesini tartışacak.

13 Kasım | Küresel finans, sanat & döngüsel ekonomi: Medya sanatçısı Refik Anadol projesinin detaylarını paylaşacak; DEG ve Proparco temsilcilerinin katılımıyla geleceğin finansmanı ele alınacak. Aynı gün Serhan Şişman moderatörlüğünde Ellen Murnaghan, Maxim Vydrine ve Nicholas Pfaff yeşil ve mavi tahviller ile etki odaklı fon kullanımlarını değerlendirecek.

14 Kasım | Gençler & iklim mimarisi: Buğra Avcı moderatörlüğünde Prof. Dr. Bertil Emrah Oder ve Dr. Barış Karapınar gençlerin iklim çözümlerindeki rolünü ve 2035 ufkunu tartışacak.

16 Kasım | Yapay zekâ ile iklim eylemi: İş Bankası Yapay Zekâ Yöneticisi Onur Emre Atıcı moderatörlüğünde Can Bakır, Orkun Aşa, Şahin Çağlayan ve Emre Tunalı drone ve yapay zekâ teknolojilerinin iklim mücadelesindeki rollerini ele alacak.

17 Kasım | Deniz ekosistemleri & iklim riski analitiği: Ömür Kula moderatörlüğünde Prof. Dr. Bayram Öztürk ve Deniz Ataç doğa temelli çözümler ve iklim altyapısını tartışacak; aynı gün Suat Sözen ve Prof. Dr. Bayram Öztürk denizlerin korunmasını bilimsel açıdan değerlendirecek. Frankfurt School’dan Mert Dedebaş moderatörlüğünde gerçekleştirilecek oturumda ise iklim riski analitiği ve reel sektörün dayanıklı finansmanı masaya yatırılacak.

18 Kasım | Geleceği şekillendiren çiftçi kadınlar: Şef Refika Birgül moderatörlüğünde FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ve çiftçi kadın temsilcileri tarımsal dönüşüm ve kadın liderliğini aktaracak.

KOBİ'ler, finansman paketi ve iş birlikleri:

İş Bankası, KOBİ'lerin yeşil ve dijital dönüşümünü hem finansal hem de finansal olmayan çözümlerle destekliyor. COP31 Finansman Paketi kapsamında yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, hammadde ve atık yönetimi ile dijital dönüşüm yatırımlarına avantajlı finansman sağlanıyor; dijital çözümler işletmelerin dönüşüm süreçlerini kolaylaştırıyor. Ayrıca girişimci kadınların finansmana erişimi ve yenilikçi girişimlerin desteklenmesi bankanın dönüşümün farklı ölçeklerde erişilebilir olmasını amaçlayan yaklaşımının bir parçası.

Bankanın finansman deneyimi, bilimsel araştırmalar ve teknolojik yeniliklerle bir araya getiriliyor; doğal ekosistemlerin korunmasına yönelik çalışmalarla birlikte müşterilerin üretim kapasitesini, rekabet gücünü ve uzun vadeli dayanıklılığını artırmayı hedefliyor. COP31 panel takvimi, oturum başlıkları ve konuşmacı ayrıntıları için COP31 Antalya 9-20 Kasım Etkinlik Programı sayfası ziyaret edilebilir.

İŞ BANKASI, İKLİM DESTEKÇİSİ OLARAK YER ALACAĞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI COP31’DE, İKLİME DİRENÇLİ EKONOMİDEN YAPAY ZEKÂYA, ÜRETİMDE DÖNGÜSELLİĞİN ÖLÇEKLENDİRİLMESİNDEN İKLİM RİSKİ ANALİTİĞİNE KADAR GELECEĞİN DÖNÜŞÜM BAŞLIKLARINI ULUSLARARASI UZMANLARLA BİRLİKTE ELE ALACAK.