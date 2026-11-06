İş Bankası ekonomiye 3,9 trilyon TL destek sağladı, aktif büyüklüğü 5,3 trilyona yükseldi

İş Bankası'nın üçüncü çeyrek finansal görünümü:

Türkiye İş Bankası, Eylül 2026 sonuçlarına göre bilançosunu büyüterek faaliyet gösterdi. Bankanın aktif büyüklüğü 5,3 trilyon TL seviyesine ulaşırken, özkaynak büyüklüğü 457 milyar TL olarak kaydedildi. Aynı dönemde bankanın net dönem kârı 40,4 milyar TL olurken, sermaye yeterliliği oranı yüzde 17,2 olarak açıklandı.

Bu sonuçlar, bankanın hem iç kaynaklarını güçlendirip kredi vermeye devam ettiğini hem de kârlılık göstergelerini koruduğunu işaret ediyor. Bilançodaki büyüme, bankanın reel sektöre sunduğu finansman kapasitesini artırırken, sermaye yeterliliği bankanın risk yönetimindeki dayanıklılığı hakkında fikir veriyor.

ekonomiye sağlanan kredi ve mevduat dengesi:

İş Bankası, Eylül 2026 itibarıyla reel ekonomiye sağladığı kaynakları hem nakdi hem gayrinakdi kanallardan iletti. Bankanın toplam destek tutarı 3,9 trilyon TL olarak belirtildi; bunun 2,8 trilyon TLsi nakdi, 1,1 trilyon TLsi gayrinakdi kredi hacminden oluşuyor. Aynı dönemde bankanın toplam mevduatı 3,5 trilyon TL'ye yükseldi.

Bu tablo, bankanın likidite ve mevduat tabanını koruyarak kredi arzını sürdürebildiğini gösteriyor. Nakdi ve gayrinakdi kredi dağılımı, farklı sektör ve müşteri gruplarına yönelik çok yönlü destek sağlandığının bir göstergesi niteliğinde.

strateji, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik adımları:

İş Bankası Genel Müdürü H. Cahit Çınar, bankanın küresel ekonomi ve teknolojik dönüşümleri yakından takip ederek proaktif bir strateji izlediğini vurguladı. Çınar, bankanın reel sektör temsilcileri, sanayiciler ve girişimcilerle finansal iş ortaklığını sürdürdüğünü; iştirakleri aracılığıyla enerji, teknoloji ve sanayi gibi alanlarda da ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirtti.

Teknoloji yatırımları açısından İş Bankası’nın mobil uygulaması İşCep, Global Finance tarafından düzenlenen ödüllerde art arda dördüncü kez "Dünyanın En İyi Bireysel Mobil Bankacılık Uygulaması" seçildi. Bu başarı, bankanın dijital müşteri deneyimine verdiği önemi ve teknoloji odaklı yaklaşımını yansıtıyor.

İş Bankası, sürdürülebilirlik alanında da adımlarını sürdürdü. 2022'den bu yana enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılayan banka, iştiraki İş Enerji ile Mardin'deki güneş enerjisi santralini devreye alarak öz tüketim amaçlı güneş enerjisi kurulu gücünü 45 megavat'a çıkardı. Banka ayrıca Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP 31) kapsamında "iklim destekçisi" olarak yer alacak ve yeşil dönüşüme yönelik finansman, tarım verimliliği, kadın girişimciliği ile KOBİ'lerin dönüşümüne katkı sağlamaya devam edeceğini açıkladı.

Genel olarak İş Bankası'nın üçüncü çeyrek sonuçları, güçlü bilanço yapısı, dijitalleşme yatırımları ve sürdürülebilirlik odaklı adımlarıyla hem finansal performansı hem de reel ekonomiye sağlanan desteği artırma hedefini ortaya koyuyor.

İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ H. CAHİT ÇINAR