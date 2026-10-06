İş dünyası ile eğitimciler Tatvan'da mesleki eğitimi güçlendirmeyi tartıştı

toplantının amacı ve katılımcılar:

Bitlis’in Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi tarafından Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ile Tatvan Esnaf ve Sanatkârlar Odası iş birliğinde düzenlenen "Mesleki Eğitim Merkezleri İşletme Toplantısı", mesleki eğitimde işletmelerle kurulan ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Toplantıda eğitimciler, oda temsilcileri ve işletme yetkilileri yer aldı; açılış konuşmaları TATSO Başkanı Bilal Adabağ, Tatvan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Aydın ve Tatvan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Yardımcısı Gani Aldanmaz tarafından yapıldı.

sunumlar ve gündem maddeleri:

Program çerçevesinde, Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Rehber Öğretmeni Müslüm Şimşek tarafından "15-18 yaş grubu öğrencilerin psikolojisini anlama" konulu bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunum, gençlerin öğrenme motivasyonu ve saha eğitimine adaptasyonu gibi başlıklara odaklandı.

Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Fatih Sayım ise iş yerlerinde alınması gereken önlemleri ve uygulama esaslarını içeren bir sunum gerçekleştirdi. Bu bölümde işletmelerin İSG yükümlülükleri ile mesleki eğitim öğrencilerinin güvenli uygulama alanları konuşuldu.

Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Muhammet Zaid Doğru, "Mesem İşletmelerince bilinen yanlış uygulamalar" başlıklı sunumunda, uygulamadaki eksiklikleri ve çözüm önerilerini paylaştı. Doğru, mesleki eğitimin niteliği ve iş dünyasıyla iş birliğinin önemine vurgu yaparak yerel işletmelerin katkısına teşekkür etti.

soru-cevap ve değerlendirme:

Programın son bölümünde katılımcıların soru, cevap ve önerileri alındı; işletmelerin karşılaştığı sorunlar ve iş birliğini güçlendirmeye yönelik adımlar tartışıldı. Toplantı, mesleki eğitim merkezleri ile işletmeler arasındaki eşgüdümün artırılması yönünde somut adımlar atma gerekliliğini ortaya koydu.

BİTLİS’İN TATVAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TARAFINDAN TATVAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TATSO) İLE TATVAN ESNAF VE SANATKARLAR ODASI İŞ BİRLİĞİNDE "MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ İŞLETME TOPLANTISI" DÜZENLENDİ.