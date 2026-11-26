Kütahya'da İyi Niyet Beyanı kampanyası tanıtıldı

Kütahya Vali Yardımcısı Vekili Elif Koz başkanlığında düzenlenen toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi programı kapsamında gerçekleştirilen İyi Niyet Beyanı imza kampanyası tanıtıldı. Toplantıda programın amaçları, kapsadığı alanlar ve il genelinde uygulanmasına ilişkin yol haritası ele alındı.

Toplantıda öne çıkan konular:

Katılımcılar, kadın-erkek fırsat eşitliğinin özel sektörün kurumsal kültürüne nasıl entegre edileceğini, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlendirilmesi yollarını ve sürdürülebilir kalkınmaya katılımlarının artırılmasına yönelik yaklaşım ve uygulamaları değerlendirdi. Kamu kurumları, meslek odaları, organize sanayi bölgeleri ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği olanakları üzerinde duruldu.

İş dünyasına davet ve uygulama hedefleri:

Toplantıda, kampanyanın Kütahya genelinde yaygınlaştırılması için büyük ve küçük ölçekli tüm işletmelerin sürece dâhil edilmesinin önemi vurgulandı. Tüm işletmelerin İyi Niyet Beyanı’nı imzalaması ve beyanın daha geniş kitlelere ulaştırılmasıyla toplumsal farkındalığın artırılacağı belirtildi.

Sonuç bildirgesinde, kadınların güçlenmesine ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sağlamak amacıyla il genelindeki işletmelere imza çağrısı yapıldığı kaydedildi. Yetkililer, kampanyanın izlenmesi ve ilerlemenin raporlanması için kurumlar arası koordinasyonun sürdürüleceğini bildirdi.

KÜTAHYA’DA KADINLARIN GÜÇLENMESİ İÇİN İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI