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İş insanı İsmail Cinoğlu CHP Bilecik il başkanlığını devraldı

CHP Bilecik İl Başkanlığına atanan iş insanı İsmail Cinoğlu, parti binasındaki törenle görevi teslim aldı; Yağmur ve Cinoğlu birlik vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:22

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

İş insanı İsmail Cinoğlu CHP Bilecik il başkanlığını devraldı

İsmail Cinoğlu görevi resmen devraldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanlığına atanan İsmail Cinoğlu, parti binasında düzenlenen devir teslim töreniyle görevi üstlendi. Atama süreci, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararlar ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan görevlendirmeler doğrultusunda şekillendi.

atama süreci ve görev değişimi:

MYK toplantısında 10 Temmuz'da alınan yeni görevlendirme kararıyla başlayan süreçte, önceki dönem il başkanı Kazım Yağmur farklı bir göreve getirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Yağmur, Genel Başkan Danışmanı ve Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörlüğü görevine atandı; yerine ise iş dünyasından İsmail Cinoğlu getirildi.

yağmur'un veda ve uyarı sözleri:

Devir teslim töreninde konuşan Kazım Yağmur, partililere teşekkür ederek partinin tarihine vurgu yaptı. Yağmur, "Cumhuriyet Halk Partisi 103 yıllık bir partidir. Atatürk’ün kurduğu bir partidir. Bu parti sahipsiz bırakmamak için, kapısına anahtar kilit vurulmaması için biz bu partiyi devraldık" dedi. Yağmur ayrıca yıllardan beri partiden menfaat elde edenlerin partiyi terk ettiğini, artık bunun değişeceğini belirtti.

cinoğlu'nun öncelikleri ve birlik çağrısı:

Yeni il başkanı İsmail Cinoğlu, törende birlik ve beraberlik mesajı verdi. Cinoğlu, halk ve parti içindeki dayanışmanın önemine işaret ederek, "Birinci mesajım birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Yürüyeceğimiz yolda hep beraber olalım" ifadelerini kullandı. Siyasetin kısa söylemlerle yürütülemeyeceğini vurgulayan Cinoğlu, partinin sahada olacağını ve "Memleket için savaşacaklarını" söyledi.

Cinoğlu, partiye girişinin 9 yıl olduğunu belirterek, destek verdiği adayları ve yaptığı çalışmaları anlattı: "Semih Şahin başkanı oldu, koştum. Yaşar Tüzün’e 20 senedir koşuyorum. İl genel meclisi adayı oldu, koştum. Melek Subaşı oldu, maddi manevi koştum." Ayrıca Ağustos ayında dile getirilen istifa iddialarına değinerek üyeliğini sonlandırmadığını ve Yeni Parti'ye katılmayacağını açıkladı: "Bugün gururla, onurla il başkanlığımızı devam ettireceğiz."

Törene katılanlar arasında, 2022 yılında Bilecik’te bir soruşturma sebebiyle geçici olarak görevden alınan ve CHP’den ihraç edilen Semih Şahin de yer aldı. Devir teslim töreni, partinin yerel örgütlenmesindeki değişimi ve yeni dönemde izlenecek politikalar konusunda mesajların paylaşıldığı bir etkinlik olarak gerçekleşti.

(SAĞDA) İSMAİL CİNOĞLU (SOLDA) KAZIM YAĞMUR

(SAĞDA) İSMAİL CİNOĞLU (SOLDA) KAZIM YAĞMUR

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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