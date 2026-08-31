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İş kazasıyla bir bacağını kaybetti, protezle ayağa kalkmayı bekliyor

Hatay Reyhanlı'da yaşayan 39 yaşındaki Emine Şirin, 12 yıl önce pamuk fabrikasında bacağını kaybetti; yıllardır sürünerek yaşıyor, protez için yardım istiyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İş kazasıyla bir bacağını kaybetti, protezle ayağa kalkmayı bekliyor

İş kazasıyla bir bacağını kaybetti, protezle ayağa kalkmayı bekliyor

Hatay Reyhanlı ilçesi Kumtepe Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşındaki Emine Şirin, 12 yıl önce çalıştığı pamuk fabrikasında yaşadığı kaza sonucu sağ bacağını kaybetti. O günden beri koltuk değnekleriyle ve çoğunlukla yerde oturarak hayatını sürdüren Şirin, protez bacak teminiyle gündelik yaşamını yeniden kurmak istediğini söylüyor.

Kaza ve sonrasında yaşananlar:

Şirin, 27 yaşındayken fabrikadaki band makinesine ayağının kaptırılması sonucu hastanede ameliyat edilip bacağının kesildiğini aktarıyor. Kazanın ardından bağımsız hareket etme imkânı büyük ölçüde azaldı, evde bakıma muhtaç hale geldi ve birçok gündelik işi yapamaz duruma geldi. Olaydan beri geçen yıllarda hem fiziksel hem de sosyal hayatta geri çekilme yaşadı.

Günlük yaşam, beklentiler ve duygular:

Yıllardır dışarı çıkmaktan çekindiğini ifade eden Şirin, engelliliği nedeniyle çevreden gelecek tepkilerden korktuğunu belirtiyor. "Ben de arkadaşlarım gibi olmak istiyorum" diyen Şirin, bir ayağının olmasının bile yaşam kalitesini büyük oranda değiştireceğini vurguluyor. Kendi sözleriyle, "Her işimi oturduğum yerde yapmak istemiyorum, artık koltuk değneklerini bırakmak istiyorum." şeklinde duygularını özetliyor.

Emine Şirin'in talebi, uzun yıllardır süren sürünerek ve oturarak geçen yaşamını sonlandıracak ve günlük işlerini daha bağımsız yapmasını sağlayacak bir protez bacak. Fiziksel gereksinim ve sosyal yeniden katılım arzusunu öne çıkaran bu ihtiyaç, maddi ve lojistik destekle karşılanması halinde hayatındaki değişimi mümkün kılabilir.

EMİNE ŞİRİN

EMİNE ŞİRİN

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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