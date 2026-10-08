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İş makinesiyle çarpışan servis şoförü Develi'de defnedildi

Kayseri'nin Develi ilçesinde iş makinesiyle çarpışan servis aracının şoförü Bahri Y. yaşamını yitirdi; cenaze Kocahacılı Mahallesi'nde ikindi namazı sonrası defnedildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 19:28

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 19:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İş makinesiyle çarpışan servis şoförü Develi'de defnedildi

Kaza yerinde yaşananlar:

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi, Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Bahri Y. idaresindeki 38 P 7646 plakalı işçi servisi ile Ö.S. yönetimindeki 38 P 7782 plakalı diğer işçi servisi, önlerinde seyreden M.A. yönetimindeki kepçeye çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki servis aracı şarampole savrulurken kepçe de yan yattı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Müdahale ve güvenlik:

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak bölgeyi kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri ve UMKE personeli yaralılara müdahale etti; yapılan ilk ve devam eden müdahalelerde servis şoförü Bahri Y.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenaze töreni ve defin:

Hayatını kaybeden Bahri Y.'nin cenazesi, Yahyalı ilçesi bağlı Kocahacılı Mahallesi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

KAYSERİ&#039;NİN DEVELİ İLÇESİNDE İŞ MAKİNESİ İLE SEVİSİN ÇARPIŞMASI SONUCUNU MEYDANA GELEN KAZADA...

KAYSERİ'NİN DEVELİ İLÇESİNDE İŞ MAKİNESİ İLE SEVİSİN ÇARPIŞMASI SONUCUNU MEYDANA GELEN KAZADA HAYATINI KAYBEDEN SERVİS ŞOFÖRÜ TOPRAĞA VERİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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