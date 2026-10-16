İş Sanat ve Arkas'ın iki sergisi sanat tarihine köprü kuruyor

İki yeni sergi bir arada:

İş Sanat ile Arkas Sanat iş birliği, İstanbul ve İzmir'de sanat izleyicisine iki önemli sergi sundu. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ndeki 1914 Kuşağı: Tanıdığımız Ressamlar seçkisi ile Arkas Sanat’ta ve Lucien Arkas Sanat Merkezi'nde planlanan Centre Pompidou iş birlikliğinin ilk büyük ayağı, birlikte gündeme geldi.

1914 Kuşağı ve kapsamı:

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde yer alan sergi, İş Bankası ve Arkas koleksiyonlarından yaklaşık 200 eseri bir araya getiriyor. Sergi, İstanbul’da ilk eğitimlerini alan ve Paris’teki atölyelerde olgunlaştıktan sonra I. Dünya Savaşı’nın patlamasıyla 1914’te yurda dönen, bu nedenle "1914 Kuşağı" olarak anılan ressamlara odaklanıyor. İbrahim Çallı, Feyhaman Duran, Namık İsmail, Sami Yetik, Ali Sami Boyar, Hüseyin Avni Lifij, Mehmed Ruhi Arel, Nazmi Ziya Güran ve Hikmet Onat gibi isimlerin yapıtları ile hocaları, çağdaşları ve onları izleyen kuşakların örnekleri sergide yer alıyor.

Sergi düzenlemesi önce kuşağın hocalarının yapıtlarına sonra 1914 kuşağı ressamlarının konu ve yaklaşımlarına ayrılmış bir akış izliyor. Fernand Cormon’un "Bekleyiş" adlı eseri, İbrahim Çallı’nın "Gül Koklayan Kadın"ı, Feyhaman Duran’ın "Mavi Şalvarlı Kız"ı, Namık İsmail’in "Harman"ı ve Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’nun ilk eseri olan Hikmet Onat’ın "Peyzaj-Ortaköy" çalışması gibi yapıtlar seçkide öne çıkan parçalar arasında bulunuyor.

Sözen'in değerlendirmesi ve kurumsal ortaklık:

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, serginin açılış konuşmasında 1914 kuşağının Türk resim sanatında sadece stil değil, köklü bir zihniyet değişimini temsil ettiğini vurguladı. Sözen, "Onlar akademik kalıpların ötesine geçip açık havanın, boğazın değişen ışığının, doğanın ve insanın peşine düşmüşlerdir. Fırça darbeleriyle tuvale aktardıkları her renk aslında yaklaşmakta olan modern Türkiye’nin estetik habercisi olmuştur. Ürettikleri eserlerle sanatı toplumsal bir hafızaya dönüştüren bu kuşak Cumhuriyet resminin en temel taşlarını döşemişlerdir" şeklinde konuştu.

Sözen ayrıca Arkas Grubu’nun koleksiyon koruma ve paylaşma kararlılığını öne çıkararak, Lucien Arkas’ın vizyonunun bu derinlikte bir seçki oluşturulmasını mümkün kıldığını belirtti.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas da iş birliğinin önemine işaret ederek, "Birliktelikten güç doğar; birbirine değer veren iki kurum beraber iş yapınca çok güzel bir netice veriyor" dedi ve kurumların sanatı toplumla buluşturma hedefini vurguladı.

İzmir'de Lumina: Renk ve Işık Sanatı:

İş Sanat Genel Müdürü Defne Turaç, Arkas Sanat ile iş birliğinin yalnızca İstanbul'da kalmayacağını, Centre Pompidou koleksiyonunun gezici programının İzmir ayağına destek vereceklerini duyurdu. İş Sanat, Arkas Sanat ile Centre Pompidou arasında 2026-2031 dönemini kapsayan iş birliği kapsamında Lucien Arkas Sanat Merkezi'ndeki 10 sergiye sponsor olacak.

Bu dizinin ilk büyük sergisi "Lumina: Renk ve Işık Sanatı", Centre Pompidou koleksiyonundan 83 eseri İzmir'de bir araya getiriyor. Anna Hiddleston ve Noémie Fillon'un küratörlüğündeki sergi, Georges Braque, Vassily Kandinsky, Gerhard Richter, Joan Mitchell, Bridget Riley ve Victor Vasarely gibi sanatçıların yapıtları üzerinden 20. yüzyılda renk ve ışığın sanat içindeki dönüşümünü mercek altına alıyor.

Her iki sergi de hem tarihsel bir perspektif sunuyor hem de kurumların koleksiyon paylaşımı ve ulusal müzecilik kültürüne katkılarını görünür kılıyor. İzleyiciler, 1914 Kuşağı’nın Türkiye resmine bıraktığı mirası ve Lumina'nın renk-ışık eksenindeki modern arayışını farklı mekanlarda, özenle seçilmiş eserlerle deneyimleme fırsatı buluyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI RESİM HEYKEL MÜZESİ'NDE SANATSEVERLERLE BULUŞAN "1914 KUŞAĞI: TANIDIĞIMIZ RESSAMLAR" SERGİSİ İŞ BANKASI VE ARKAS KOLEKSİYONLARINI BİR ARAYA GETİRDİ.