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İş ve sanayi camiası, Kaplan ailesinin acısını paylaştı

GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan'ın babası Hüseyin Kaplan, Kilis Eriklioyayla'da düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi; taziyeler Gaziantep Şehirgösteren'de.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İş ve sanayi camiası, Kaplan ailesinin acısını paylaştı

vefat ve cenaze töreni:

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı ve Özkaplan Halı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan'ın babası Hüseyin Kaplan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merhumun naaşı, Yeşilkent Mezarlığından alınarak cenazenin gerçekleştirileceği Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Eriklioyayla Köyü'ne getirildi. Eriklioyayla Köyü'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

iş, sanayi ve toplumdan yoğun katılım:

Cenazeye; Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Elbeyli Kaymakamı Yakup Hacıismailoğlu, Kilis Garnizon Komutanı ve 11'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Kalender, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek ile oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, halı sektörünün önde gelen sanayicileri, iş insanları, Kaplan ailesinin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.

Yoğun katılımla kılınan cenaze namazının ardından merhum Hüseyin Kaplan'ın naaşı, dualar eşliğinde Eriklioyayla Köyü Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Defin işlemlerinin ardından GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve Kaplan ailesinin fertleri, cenazeye katılanların taziye dileklerini kabul etti.

taziye bilgileri ve başsağlığı:

Kaplan ailesi, taziye ziyaretlerini Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Şehirgösteren Mahallesi'nde bulunan Kaplanlar Sitesi'nde kabul edecek.

Merhum Hüseyin Kaplan'a Allah'tan rahmet; başta GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan olmak üzere Kaplan ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (GAHİB) BAŞKANI VE ÖZKAPLAN HALI YÖNETİM KURULU...

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (GAHİB) BAŞKANI VE ÖZKAPLAN HALI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZEYNAL ABİDİN KAPLAN’IN VEFAT EDEN BABASI HÜSEYİN KAPLAN, KİLİS’İN ELBEYLİ İLÇESİNE BAĞLI ERİKLİOYAYLA KÖYÜ’NDE DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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