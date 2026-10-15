İş yeri kurşunlandı: Sarıyer'de motosikletli iki şüpheli bir kişiyi yaraladı

Olayın gelişimi:

Sarıyer Merkez Mahallesi Sarıyer Deresi Sokak'ta saat 17.00 sıralarında bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda, motosikletle gelen iki şüpheli iş yerini kurşun yağmuruna tuttu.

Saldırının hedefi ve yaralanma:

Saldırı sırasında iş yeri sahibi H.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi; yaralıya ilk müdahale yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldı.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

SARIYER’DE BİR İŞ YERİNE MOTOSİKLETLİ İKİ ŞAHIS TARAFINDAN SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ. OLAYDA, 1 KİŞİ YARALANDI.