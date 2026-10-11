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Isaias kasırgası güneyde can kaybına yol açtı: Florida ve Alabama'da 4 ölü

Isaias kasırgası Florida ve Alabama'yı vurdu; ağaç devrilmeleri ve karbonmonoksit zehirlenmesi dahil olmak üzere fırtınada dört kişi yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 00:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Isaias kasırgası güneyde can kaybına yol açtı: Florida ve Alabama'da 4 ölü

can kayıpları ve nedenleri:

ABD'nin güney bölgelerini etkileyen Isaias kasırgası Florida ve Alabama'da can kayıplarına yol açtı. Yetkililer, kasırga kaynaklı olarak toplam 4 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Florida'da Escambia County Şerifi Chip Simmons, bölgede iki kişinin fırtınaya bağlı nedenlerle öldüğünü açıkladı. Bir kişinin evinin üzerine devrilen ağaç nedeniyle yaşamını yitirdiği, diğer kişinin ise kapalı garajda yeterli havalandırma olmadan çalıştırılan jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirtildi. Aynı evde bulunan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Komşu Alabama'da ise Vali Kay Ivey iki kişinin fırtınaya bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililerden gelen bilgilere göre can kayıplarından birinin ağaç devrilmesine bağlı olduğu, ayrıca trafik kazasına müdahale eden bir şerifin üzerine ağaç devrilmesi sonucu yaralandığı aktarıldı.

altyapı ve meteorolojik veriler:

Kasırga, şiddetli rüzgâr ve yoğun yağışa neden olarak 800 binden fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisine yol açtı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), kasırganın hızının saatte 165 kilometreye ulaştığını duyurdu.

Yetkililer, Isaias'ın karaya ulaşmadan önce kategori 3 olarak sınıflandırıldığını, karaya çıktıktan sonra kategori 2'ye gerilediğini ve daha sonra kategori 1 seviyesine kadar zayıfladığını bildirdi. Körfez Kıyısı'nda etkili olan Isaias, Alabama üzerinden ilerledikten sonra tropikal sonrası fırtınaya dönüştü.

Alabama yetkilileri ayrıca, şiddetli rüzgârlar ve yoğun yağışlar nedeniyle eyalette oluşabilecek "yan fırtınalar" konusunda endişe duyduklarını belirtti.

ABD’NİN FLORİDA VE ALABAMA EYALETLERİNDE ETKİLİ OLAN ISAİAS KASIRGASI&#039;NDA 4 KİŞİ HAYATINI...

ABD’NİN FLORİDA VE ALABAMA EYALETLERİNDE ETKİLİ OLAN ISAİAS KASIRGASI'NDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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