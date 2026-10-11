İsaören'de kırsalda baraka alevleri itfaiyenin müdahalesiyle durduruldu

Olayın gelişimi:

Bursa'nın İnegöl ilçesi, kırsal İsaören Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında bir barakada yangın çıktı. Meyve bahçesi içindeki barakada başlayan alevler kısa sürede büyüdü. Yangının çıkış nedeni halen henüz belirlenemeyen bir nedenle olduğu bildirildi.

Komşuların alevleri fark etmesi üzerine bölgeden gelen ihbarlarla olay yerine müdahale ekipleri yönlendirildi. Vatandaşların hızlı ihbarı, ekiplerin sevk ve müdahale sürecinin hızlanmasını sağladı.

İtfaiye müdahalesi ve zararın boyutu:

Olay yerine intikal eden çok sayıda itfaiye ekibi alevlere anında müdahale etti ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahaleye rağmen baraka kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi, güvenlik önlemleri kapsamında çevrede inceleme yapıldı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE ÇIKAN BARAKA YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU. YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN BÖLGEYE ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ.