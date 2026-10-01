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İşaret diliyle destek: işitme engelli ebeveynlere bebek telsizi ve erken eğitim desteği

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 'CODA Güvende' ile 0-3 yaş çocuğu bulunan 25 işitme engelli aileye ışıklı ve titreşimli bebek telsizi ile işaret dili eğitimi sunuldu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:22

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İşaret diliyle destek: işitme engelli ebeveynlere bebek telsizi ve erken eğitim desteği

Programın amacı ve uygulaması:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli bireylerin ebeveynlik sürecini desteklemek amacıyla CODA Güvende projesi kapsamında bir eğitim programı düzenledi. Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 0-3 yaş arasındaki çocuklara bakan ailelerin günlük yaşamını kolaylaştıracak araç ve bilgiler paylaşıldı.

Cihaz desteği ve kullanım eğitimi:

Programda toplam 25 işitme engelli aileye, uyaranları ışık ve titreşimle bildiren ışıklı ve titreşimli bebek telsizi desteği verildi. Katılımcılara cihazların doğru ve etkin kullanımı hakkında, etkinlik boyunca işaret dili desteğiyle uygulamalı eğitim sağlandı. Böylece ailelerin hem güvenliği artırılmış hem de cihazları günlük hayatta verimli kullanmaları hedeflendi.

Erken çocukluk eğitimi ve aile bilgilendirmesi:

Büyükşehir Belediyesi uzmanları, 0-3 yaş döneminde iletişim, oyunla destekleme, gelişimsel yaklaşımlar ve çocuk psikolojisi konularında katılımcılara bilgi verdi. Ebeveynlerin soruları yanıtlanarak pratik öneriler ve evde uygulanabilecek etkinlikler paylaşıldı; böylece ailelerin bilinçli destek sunması amaçlandı.

Çocukların program içindeki deneyimi ve ulaşım desteği:

Etkinlik sırasında çocuklar, eğitimciler eşliğinde Oyun Kütüphanesinde vakit geçirerek yaşlarına uygun aktivitelerden yararlandı. Ayrıca farklı ilçelerden gelen katılımcıların ulaşımı da Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandı; bu düzenleme programın erişilebilirliğini artırdı ve katılımı kolaylaştırdı.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İŞİTME ENGELLİ VE SAĞIR BİREYLERİN EBEVEYNLİK SÜREÇLERİNİ...

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İŞİTME ENGELLİ VE SAĞIR BİREYLERİN EBEVEYNLİK SÜREÇLERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA "CODA GÜVENDE" PROJESİ KAPSAMINDA EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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