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Isbaş Isparta 32 Spor ile Güzide Gebzespor arasında nefes kesen 3-3

TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. haftasında Isbaş Isparta 32 Spor ile Güzide Gebzespor Atatürk Stadı'nda 3-3 berabere kaldı; son sözü 90+6'da Mutlu söyledi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 22:02

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Isbaş Isparta 32 Spor ile Güzide Gebzespor arasında nefes kesen 3-3

Maç özeti:

Atatürk Stadı'nda oynanan TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. hafta maçında Isbaş Isparta 32 Spor ile Güzide Gebzespor 3-3 berabere kaldı. Karşılaşma, erken dakikalarda karşılıklı gollerle tempolu başladı ve son bölümlere kadar dengeli bir mücadele sürdü.

Kilometre taşları:

Maça hızlı başlayan ev sahibi, Fatih'in 2. dakikadaki golüyle öne geçti. Güzide Gebzespor, Tolunay Yurtseven (7') ile çabuk yanıt verdi. İkinci yarıda üstünlüğü alan taraf zaman zaman değişti; Batuhan (57') ile tekrar öne geçen Gebze'ye karşılık Isparta 32 Spor, Enver Cenk Şahin (69') ve İlke Tankul (83') ile skoru eşitledi. Mücadelenin son anlarında, Mutlu (90+6') ile gelen golle Güzide Gebzespor skoru 3-3'e taşıdı ve maç bu sonuçla bitti.

Kadro ve disiplin:

Ev sahibi kadrosu: Fatih, Bedirhan (Bahadır dk. 44), Oğulcan, Furkan, Hamit, Kaan, Kerem (Metehan dk. 64), Mustafa Özbay (Yiğithan Güveli dk. 79), Vedat (Mustafa Acar dk. 64), Enver Cenk, Fatih (İlke dk. 64). Konuk ekip: Übeyd, Abdurrahman, Sırat, Hakan, Mustafa Erkasap (Berkan Aksoy dk. 67), Emre (Enes Kuşçu dk. 84), Halil (Mustafa Hüseyin Seyhan dk. 80), Süleyman, Mutlu, Tolunay, Batuhan.

Maçın hakemleri Oğuzhan Hamitoğlu, Mustafa Pelit, Hakan Furkan Tiraki olarak görev yaparken, saha Atatürk oldu. Sarı kart gören oyuncular: Kerem, Fatih (Isparta 32 Spor); Emre Keskin, Halil Çiçek (Güzide Gebzespor).

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP&#039;UN 3. HAFTASINDA ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR, SAHASINDA GÜZİDE GEBZESPOR’LA 3-3...

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP'UN 3. HAFTASINDA ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR, SAHASINDA GÜZİDE GEBZESPOR’LA 3-3 BERABERE KALDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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