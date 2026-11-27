Etkinlikte amaç sağlık bilincini artırmak

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İscehisar Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen bisiklet ve yürüyüş etkinliği, sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmeyi hedefledi. Etkinlikte üniversite öğrencileri ile ilçe sakinleri bir araya geldi ve üniversite-şehir bütünleşmesine katkı sağlanması amaçlandı.

katılımcılar ve etkinlik detayları:

Programa İscehisar MYO Müdürü Doç. Dr. Abdul Vahap Korkmaz, akademik ve idari personel, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Etkinlik boyunca katılımcılar yürüyüş ve bisiklet turları yaparak hem fiziksel aktiviteye zaman ayırdı hem de sosyal iletişim kurdu.

hedefler ve yöneticinin açıklaması:

Doç. Dr. Korkmaz etkinliğin amacını, düzenli fiziksel aktivitenin sağlığın korunması, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi açısından taşıdığını vurguladı. Korkmaz, "Öğrencileri ilçe halkıyla buluşturan ve toplum sağlığını destekleyen sosyal sorumluluk ve spor etkinliklerimiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

kapanış:

Etkinlik, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. Düzenleyenler, benzer organizasyonların sürekliliğini sağlayarak hareketli yaşam alışkanlıklarının toplum geneline yayılmasını destekleyeceklerini belirtti.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AKÜ) İSCEHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU (MYO) TARAFINDAN SAĞLIKLI YAŞAM BİLİNCİNİN ARTIRILMASI VE FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLMESİ AMACIYLA BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.