Eğitimin amacı ve kapsamı:

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde İscehisar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, aşırıcılığın önlenmesi, öğrenci güvenliği ve risk oluşturabilecek durumların erken tespiti ele alındı. Eğitim, okul yönetimleri ile rehberlik birimlerinin görev ve sorumluluklarına vurgu yaptı.

Katılımcılara verilen bilgiler:

Programa katılan okul müdürleri ve rehber öğretmenler için hazırlanan oturumlarda, aşırıcılık belirtilerinin fark edilmesi, öğrencilerle iletişim ve müdahale yöntemleri ile olası risklerin raporlanması gibi başlıklara yer verildi. Oturumlar uygulamalı örneklerle desteklendi.

Beklenen sonuçlar:

Eğitimin amacı, okul yönetimlerinin ve rehber öğretmenlerin riskleri erken tespit etme ve öğrenci korunmasını sağlama yetkinliğini güçlendirmek olarak belirlendi. Düzenlenen faaliyetle bilinç seviyesinin artırılması ve okullarda koruyucu önlemlerin yaygınlaştırılması hedeflendi.

AFYONKARAHİSAR’IN İSCEHİSAR İLÇESİNDE OKUL MÜDÜRLERİ VE REHBER ÖĞRETMENLERE YÖNELİK AŞIRICILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.