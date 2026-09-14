işçileri taşıyan minibüs karşı şeride geçip ağaca çarptı: 14 yaralı

Kaza yerinden ilk bilgiler

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bugün saat 14.00 sıralarında işçileri taşıyan bir minibüsün karıştığı trafik kazasında çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Olay, Alaşehir Tepeköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

kazanın oluşu:

Edinilen bilgiye göre, minibüsün sürücüsü M.U. (62) idaresindeki 45 J 4940 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, karşı şeride geçerek yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 17 kişiden 14 kişi yaralandı.

müdahale ve tahliyeler:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi; ayrıca jandarma ve itfaiye ekipleri de bölgeye intikal etti. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralılar, yakın hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralıların bir kısmı Alaşehir Devlet Hastanesi'ne, diğerleri çevre hastanelere nakledildi.

yerel yetkililerin çalışması:

Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Yetkililer, kazayla ilgili incelemenin sürdüğünü ve olayın nedenine ilişkin ayrıntılı çalışmanın jandarma tarafından yürütüleceğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma ve bölgedeki trafik güvenliği çalışmaları devam ediyor; yetkililer yolculuk öncesi emniyet tedbirlerine dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜSÜN KONTROLDEN ÇIKARAK KARŞI ŞERİDE GEÇİP AĞACA ÇARPMASI SONUCU 14 KİŞİ YARALANDI.