Işıkhan: enflasyonla mücadele çalışanların gündelik hayatına yansıyacak:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da düzenlenen HİZMET-İŞ Sendikası 15. Olağan Genel Kurulu'nda enflasyonla mücadeledeki kazanımların öncelikli hedefinin çalışanların refahını ve hane ekonomilerini doğrudan iyileştirmek olduğunu vurguladı. Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde atılan adımların ekonomik kazanımlarını toplumun farklı kesimlerine yayma gayretinin süreceğini ifade etti.

sendikalarla geniş sosyal diyalog yaklaşımı:

Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak sendikalarla yakın iletişimin sürdüğünü, çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerde sendikaların görüş ve önerilerine büyük önem verildiğini söyledi. Göreve geldikleri günden bu yana sosyal diyaloğu en geniş zeminde işletmeye çaba gösterdiklerini belirten Işıkhan, tartışma ve farklı görüşlerin bir araya geldiğinde açık yüreklilikle konuşulup çözüme kavuşturulmasının kıymetli olduğunu ifade etti.

Bakan, bu anlayışla bugüne kadar birçok meselenin çözüldüğünü ve bu yöntemin gelecekte de izleneceğini kaydetti. Ayrıca bakanlığın kapısının her zaman sendikalara, işçilere ve diğer sosyal paydaşlara açık olmaya devam edeceğini söyledi.

sendikalaşma oranları ve öncelikler:

Işıkhan, Türkiye'de sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesine ilişkin önemli ilerleme sağlandığını belirterek, 2013'te yüzde 9 seviyelerindeki işçi sendikalaşma oranının bugün yüzde 14 seviyelerine yaklaştığını ve sendikalı işçi sayısının 2,4 milyonu aştığını hatırlattı. Ancak bu rakamların yeterli görülmediğini; özellikle özel sektörde sendikal örgütlenmeyi daha da genişletme ve büyütme konusunda tüm taraflara görev düştüğünü vurguladı.

Bakan, işçilerin sendika üyelikleri veya tercihleri nedeniyle mağdur edilmemesinin önemine dikkat çekti; ayrıca ücretlerin zamanında ödenmesi ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hakların eksiksiz yerine getirilmesi konusundaki sıkıntıların yakından takip edildiğini belirtti ve işçi haklarının siyasetin üzerinde bir konu olduğunu ifade etti.

2027 toplu sözleşme takvimi ve beklentiler:

Işıkhan, önümüzdeki dönemin çalışma hayatı açısından yoğun olduğunu hatırlatarak, 2027 yılında hem kamu işçilerini ilgilendiren 'Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü' sürecinin hem de kamu görevlilerini kapsayan 9. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin gerçekleştirileceğini açıkladı. Bu iki süreçte sendikalarla yoğun bir mesai yürütüleceğini, çalışan beklentileri, sendika talepleri, ekonomik gelişmeler ve ülkenin imkânlarının birlikte değerlendirileceğini söyledi.

Bakan, önümüzdeki toplu sözleşme süreçlerinin karşılıklı anlayış ve istişare ile yürütüleceğine olan inancını dile getirirken, çalışanların ücret ve sosyal haklarının korunmasının sürecin merkezinde yer alacağını belirtti.

uluslararası dayanışma ve program katılımcıları:

Işıkhan, Gazze'de yaşananlar karşısında uluslararası emek örgütlerinin ortak dayanışma sergilemesi gerektiğine değindi ve Türkiye'nin Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini desteklemeye devam edeceğini ifade etti. Ayrıca HAK-İŞ'in Filistin konusundaki hassasiyetine teşekkür etti.

Genel kurula, Bakan Işıkhan'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, yabancı konuklar, delegeler ve çok sayıda davetli katıldı. Konuşmasında sendikacılığın sivil toplum ve emek dünyasının en gür sesi, toplumsal mutabakatın önemli temsilcisi olduğunu vurgulayan Işıkhan, Türkiye'nin büyüme ve kalkınmasında emekçilerin en büyük pay sahiplerinden olduğunu belirtti ve "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda emeğin, üretimin ve sosyal refahın yüzyılı olması için birlikte çalışılacağını ifade etti.

Bakan Işıkhan: "Enflasyonla mücadelede elde edeceğimiz kazanımların, çalışanların günlük hayatına yansımasını görmeye devam edeceğiz"