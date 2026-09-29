İshak Paşa Sarayı'nda dualı gömlekler geçmişin manevi izlerini taşıdı

İshak Paşa Sarayı'nda sergilendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı tarihi atmosferinde düzenlenen sergi, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ağrı İmam Hatipliler Derneği tarafından açılan etkinlik, geçmişin kültürel ve manevi mirasını gün yüzüne çıkarmayı amaçladı.

Serginin teması ve eserler:

Etkinlik kapsamında sunulan eserler, Osmanlı dönemindeki geleneksel gömleklerden esinlenilerek hazırlandı. Üzerlerinde dini motifler, dualar ve ayetler bulunan 20 eser, savaşlarda ve seferlerde kullanılmış geleneksel giysilerin izlerini taşıdı. Bu yaklaşım, ziyaretçilere hem estetik hem de tarihsel bir bağlam sundu.

Organizasyon ve ziyaretçi ilgisi:

Sergi, 'Kutsal Emanetlerin Işığında: Dualı Sultan Gömlekleri ve Dualı Peygamber Gömlekleri' başlığıyla gerçekleştirildi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, UMDE Uluslararası Kültürel Miras ve Diplomasi Merkezi ile Vuralsoy Mühendislik paydaşlığında açıldı. Dört gün süreyle açık kalan sergi süresince yerli ve yabancı ziyaretçiler ağırlandı ve sergilenen eserler büyük ilgi gördü.

Serginin amacı, geçmişten günümüze ulaşan kültürel ve manevi mirası tanıtmak ve bu mirasın taşıdığı anlamı görünür kılmaktı. Etkinliğin sona ermesiyle birlikte dualı gömlekler, İshak Paşa Sarayı'ndaki sergileme sürecini tamamladı ve ziyaretçilerde iz bırakan bir gösterim olarak kayda geçti.

AĞRI'NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİNDEKİ TARİHİ İSHAK PAŞA SARAYI'NDA SERGİLENEN, OSMANLI DÖNEMİNDEKİ GÖMLEKLERDEN ESİNLENİLEREK HAZIRLANAN ESERLER ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.