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İshak Paşa Sarayı'nda kutsal emanetleri tanıtan dualı gömlek sergisi

İshak Paşa Sarayı'nda 'Kutsal Emanetlerin Işığında' sergisi açılıyor; dualı sultan ve peygamber gömlekleri, geleneksel motifleriyle ziyaretçilere sunulacak.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

İshak Paşa Sarayı'nda kutsal emanetleri tanıtan dualı gömlek sergisi

İshak Paşa Sarayı'nda kutsal emanetleri tanıtan dualı gömlek sergisi

Ağrı'nın tarihi mekanlarından İshak Paşa Sarayı, dua ve geleneksel motiflerle bezeli sultan ve peygamber gömleklerinin yer aldığı özel bir sergiye ev sahipliği yapacak. Sergi, geçmişten günümüze ulaşan kültürel ve manevi mirası ziyaretçilerle buluşturmayı hedefliyor.

Sergide neler yer alacak:

‘Kutsal Emanetlerin Işığında: Dualı Sultan Gömlekleri ve Dualı Peygamber Gömlekleri’ başlıklı sergide, geleneksel sanatların ve kutsal emanetlerin izlerini taşıyan gömlek örnekleri sergilenecek. Gömleklerdeki dualar ve motifler, hem estetik hem de kültürel bir anlatı sunarak ziyaretçilere dönemin inanç ve zanaat geleneğini aktarmayı amaçlıyor.

Organizasyon ve amaç:

Sergi Ağrı ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenleniyor ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, UMDE Uluslararası Kültürel Miras ve Diplomasi Merkezi ile Vuralsoy Mühendislik paydaşlığında gerçekleştirilecek. Ağrı ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Turgut Özmüş etkinliğin tarihi mekânda sergilenmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek: 'Duaların ve sanatın buluştuğu bu özel sergiyi İshak Paşa Sarayı’nın eşsiz atmosferinde ziyaretçilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.

Sergi, tarihi ve kültürel mirasın tanıtılması ile gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Ziyaretçiler, İshak Paşa Sarayı'nın özgün atmosferinde geleneksel sanatların ve kutsal emanetlerin izlerini görme fırsatı bulacaklar ve sergiyle yerel mirasın görünürlüğü artırılacak.

AĞRI&#039;NIN TARİHİ VE TURİSTİK MEKÂNLARINDAN İSHAK PAŞA SARAYI, DUA VE GELENEKSEL MOTİFLERLE BEZELİ...

AĞRI'NIN TARİHİ VE TURİSTİK MEKÂNLARINDAN İSHAK PAŞA SARAYI, DUA VE GELENEKSEL MOTİFLERLE BEZELİ SULTAN VE PEYGAMBER GÖMLEKLERİNİN YER ALACAĞI ÖZEL BİR SERGİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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