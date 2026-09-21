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İşhan'da gölet temizliğiyle köylüler hayvan sağlığını ön plana çıkardı

Sivas'ın İşhan köyünde köylüler ve çobanlar, Dünya Temizlik Günü'nde gölet ve çevresini temizleyerek en az beş torba çöp topladı; amaç hayvan sağlığı ve doğa.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Aslı Han

İşhan'da gölet temizliğiyle köylüler hayvan sağlığını ön plana çıkardı

İşhan köyünde gölet temizliği: örnek birliktelik

Sivas merkeze bağlı İşhan köyü'nde köylüler ile çobanlar, Dünya Temizlik Günü ve Uluslararası Kıyı Temizliği Günü kapsamında köy yakınlarındaki gölet ve çevresinde bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Etkinlik, hem çevresel farkındalık yaratmayı hem de hayvanların sağlığını korumayı hedefledi.

Etkinliğin amacı ve katılımcılar:

Katılımcılar, büyükbaş hayvanların su içtiği göletin temiz kalmasının önemine vurgu yaptı. Köy halkı ve çobanlar gün boyunca gölet kıyısı ile göl yatağında biriken atıkları toplayarak ortak kullanım alanlarının korunmasına dikkat çekti.

Toplanan atıklar ve uyarı:

Göl yatağında çok sayıda plastik poşet, pet şişe ve cam şişe tespit edildi; ortaya çıkan görüntüler bireysel sorumluluğun gerekliliğini gözler önüne serdi. Katılımcılar, doğada bulunan atıkların toplanmasının basit ama etkili bir alışkanlık olduğunu vurguladı.

Etkinliği organize eden Hacı İbrahim Yıldırım, "Bugün köyümüzde bulunan balık pınarı mevkiindeyiz. Doğa için, temiz bir çevre için çöpleri topladık. İnsanlar doğada ve ya dışarda bir yere gittiklerinde kendi atıklarını toplamaları gerekiyor. Çok basit bir durum herkes kendi yediği içtiğinin çöpünü almalı, temizlemeli." diyerek çağrıda bulundu.

Yıldırım, hayvan sağlığına işaret ederek, "Köyde bulunan göletten ineklerde su içtikleri için hayvanların sağlığı açısından böyle bir çalışma yapmak istedik. Burada çobanlarla beraber en az beş torba çöp topladık. Ben bunu her zaman yapabilirim; sağlığımız için doğa temiz olmalı." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, yerel ölçekte çevre temizliğine ilişkin farkındalığı artırmayı ve köy halkının ortak yaşam alanlarını koruma sorumluluğunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

SİVAS’TA KÖYDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR ÇOBANLARLA BERABER DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ DOLAYISIYLA KÖY...

SİVAS’TA KÖYDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR ÇOBANLARLA BERABER DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ DOLAYISIYLA KÖY YAKINLARINDA BULUNAN GÖLETTE TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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