Işık Dağı'nda söndürme seferberliği: 60 personel ve 14 araç yangını kontrol altına aldı

Işık Dağı'nda yangın söndürüldü:

Çankırı’nın Çerkeş ilçesi ile Ankara’nın Kızılcahamam sınırındaki Işık Dağı ormanlık alanında çıkan yangın, çok sayıda kurumun ortak müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Operasyona toplamda 1 helikopter, 1 dron, 14 araç ve 60 personel katıldı.

Müdahale ekipleri ve araç dağılımı:

İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Orman İşletme Müdürlüğü sahada 1 helikopter, 1 arazöz, 6 araç ve 40 personel ile görev aldı. AFAD, 1 dron, 1 araç ve 3 personel ile destek verirken, Jandarma Komutanlığı 1 araç ve 4 personel olarak çalıştı. Ayrıca Çerkeş’ten 2 araç ve 6 personel, Atkaracalar, Çardaklı ve Saçak’tan birer araç ve toplam 7 personel yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Toplamda sahada 1 helikopter, 1 dron, 14 araç ve 60 personel yer aldı.

Başkan Sopacı'nın açıklamaları ve soğutma çalışmaları:

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, ekiplerin bölgeyi terk etmediğini ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Sopacı'nın açıklaması şöyle:

"Şu an Işıkdağı’ndayız. Bu bölgede öğle saatlerinde çıkan yangın hem Çerkeş’i tehdit ediyordu, o bölgeye de bir miktar atlamıştı. Bölgede yangın kontrol altına alındı. Hakikaten çok büyümesinden endişe ediyorduk ama söndürme çalışmaları büyük oranda bitirildi. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Burada bu yangının söndürülmesinde kahraman itfaiyecilerimize, kahraman orman teşkilatımıza, AFAD’a, bölgemizde faaliyet gösteren TASKUT’a ve bu yangında emeği geçen, söndürülmesinde adını anmadığımız tüm ekiplere yürekten teşekkür ediyorum. Allah eksikliklerini hissettirmesin inşallah. Nasip olursa muhtemelen bugün şu an helikopterler, uçaklar soğutma işlemlerini devam ettiriyorlar. Rüzgar var. Rüzgar normalde kuzeybatıdan güneye doğru eser bu bölgede. Ancak şu an tam ters istikamette güneyden kuzeye doğru sert bir rüzgar var. Bu rüzgar muhtemelen azalmak üzere. Rüzgar azaldığında, gece olmadan, akşam olmadan da helikopterlerimiz, uçaklarımız ve itfaiye ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışarak yangını iyi bir şekilde soğutarak, tekrar gece başlamasına engel olmaya çalışıyorlar. Tüm çalışan arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu bölgedeki yangının bir an önce söndürülmesi için tüm arkadaşlarımızla beraber seferberiz. Biz de Çerkeş Belediyesi olarak öğlenden beri aralıksız çalışan tüm kahraman arkadaşlarımız için yiyecek getirdik. Onların acıktığını düşündük ki öyleymiş zaten, sular getirdik ve arkadaşlarımıza bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz"

Yetkililer, operasyonun koordineli şekilde yürütüldüğünü ve rüzgâr değişiminin söndürme çalışmalarını etkilediğini vurguladı; soğutma faaliyetleri, yangının tekrar alevlenmesini önlemek üzere sahada sürdürüldü.

ÇANKIRI VE ANKARA SINIRINDA BULUNAN ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, 60 PERSONEL 14 ARAÇ VE 1 HELİKOPTERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.