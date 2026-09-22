Işıklar mahallesine 5 hekimlik yeni aile sağlığı merkezi kazandırılıyor

Işıklar Mahallesi'ne yeni aile sağlığı merkezi

Selçuklu İlçe Belediyesi, sağlıkta Selçuklu Vizyonu kapsamında Konya İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği içinde Işıklar Mahallesi'ne inşa edilen Aile Sağlığı Merkezi'nin yapımında sona yaklaşıldığını duyurdu. Proje, birinci basamak sağlık hizmetlerini yerel düzeyde güçlendirmeyi amaçlıyor.

tesisin fiziksel özellikleri:

Arsa ve yapımı Selçuklu Belediyesine ait olan merkez, toplam 918 metrekare inşaat alanına sahip olup bodrum ve zemin kattan oluşuyor. Merkezde 5 adet aile hekimi odası, laboratuvar, kan alma birimi, acil müdahale odası, bebek bakım ve gebe izlem odaları ile hemşire ve eğitim odaları yer alacak. Tasarım, hem hasta konforunu hem de sağlık personelinin çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik düzenlendi.

başkanın açıklaması:

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçeye bugüne kadar çok sayıda aile sağlığı merkezi kazandırdıklarını belirterek, "İlçemize bugüne kadar çok sayıda aile sağlığı merkezi kazandırdık. Bunlara bir yenisini daha ekleyecek olmanın heyecanı içerisindeyiz. Amacımız hem hekimlerimizin çalışma ortamlarının iyileştirilmesi ve daha nitelikli bir sağlık hizmetini sunmaları hem de vatandaşlarımızın daha konforlu bir ortamda bu hizmetten yararlanmaları. Bu amaçla İl Sağlık Müdürlüğümüz işbirliği ile Işıklar Mahallemize 5 hekimlik bir Aile Sağlığı Merkezi kazandırıyoruz. Merkezin yapımında artık sona yaklaştık ve inşallah en kısa sürede tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Selçuklu’daki sağlık altyapısını daha da güçlendirecek ve bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan yeni yatırımımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yetkililer, merkezin tamamlanmasının ardından bölge halkının birinci basamak sağlık hizmetlerine daha kolay erişeceğini, sağlık altyapısının güçlenmesinin bölge için uzun vadeli yarar sağlayacağını belirtiyor.

SELÇUKLU BELEDİYESİ TARAFINDAN SAĞLIKTA SELÇUKLU VİZYONU DOĞRULTUSUNDA IŞIKLAR MAHALLESİ’NE KAZANDIRILACAK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’NİN YAPIMINDA SONA YAKLAŞILDI.