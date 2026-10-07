Dolar 49,1943 +0,04%
Euro 55,0608 -0,52%
Bist 12.250,96 -1,00%
Altın Gram 6.581,96 -0,61%
EUR/USD 1,1189 -0,65%
Brent Petrol 100,90 +0,32%
--°

Işıklardan ters yöne giren otomobil Tekirdağ'da kavşakta zincirleme çarpışmaya yol açtı

Çerkezköy-Kapaklı yolunda ışıklardan ters yöne giren otomobil, kamyonet ve servis minibüsüyle çarpıştı; 3 kişi yaralandı, ekipler olay yerinde müdahale etti.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 08:40

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 08:43

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Işıklardan ters yöne giren otomobil Tekirdağ'da kavşakta zincirleme çarpışmaya yol açtı

Kaza yerinde ilk tespitler:

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçeleri arasındaki ulaşım aksı olan Çerkezköy-Kapaklı yolu üzerinde meydana gelen kazada; bir otomobil, bir servis minibüsü ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme çarpışma yaşandı. Olay, Çerkezköy istikametinden Kapaklı yönüne seyir halinde olan otomobilin, iddiaya göre ışıklardan geçerken ters yöne girmesi sonucu başladı.

Otomobil önce karşı yönden gelen kamyonete yandan çarptı, çarpmanın etkisiyle kontrolü kaybeden araç ardından servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın gerçekleştiği kavşakta araçların konumu ve çarpışma açıları, ilk ekiplerin yaptığı incelemede zincirleme bir etki oluşturduğunu gösterdi.

Yaralananlar ve müdahale:

Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi ile servis minibüsündeki 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda ulaşım güvenliğini sağlamak için bölgeyi trafiğe kapatarak önlemler aldı ve olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın kesin nedenini belirlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, görgü tanıklarıyla görüşmeler yapılacağı ve araçların hasar tespitinin gerçekleştirileceği bildirildi. Yetkililer, sürücülerin ışık ve şerit işaretlerine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; emniyet güçleri, kazayla ilgili teknik ve görgü delillerini değerlendirerek rapor hazırlayacak.

KAVŞAKTA FECİ KAZA: 3 YARALI

KAVŞAKTA FECİ KAZA: 3 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kıyıda kaybolan 62 yaşındaki balıkçı için aramalar dördüncü gününde
images

Nikâh hazırlığı yapan gencin ölümü mahkemede: aile tutuklama istiyor
images

iki genç yola savruldu, sürücü hiçbir şey olmamış gibi ayrıldı
images

Adıyaman’da aranan şahıslara yönelik haftalık operasyonda 71 gözaltı, 18 tutukla...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gök ışığı araç kamerasında: Elazığ-Pertek'te yıldırımın düştüğü anlar

Gizli ilerleyen böbrek kanserinde erken teşhis böbreği koruyor

Osmaneli'nde jandarmadan uyuşturucu operasyonu

CarrefourSA iki kritik atamayla ticari ve dijital dönüşümünü hızlandırdı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi