Işıklardan ters yöne giren otomobil Tekirdağ'da kavşakta zincirleme çarpışmaya yol açtı

Kaza yerinde ilk tespitler:

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçeleri arasındaki ulaşım aksı olan Çerkezköy-Kapaklı yolu üzerinde meydana gelen kazada; bir otomobil, bir servis minibüsü ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme çarpışma yaşandı. Olay, Çerkezköy istikametinden Kapaklı yönüne seyir halinde olan otomobilin, iddiaya göre ışıklardan geçerken ters yöne girmesi sonucu başladı.

Otomobil önce karşı yönden gelen kamyonete yandan çarptı, çarpmanın etkisiyle kontrolü kaybeden araç ardından servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın gerçekleştiği kavşakta araçların konumu ve çarpışma açıları, ilk ekiplerin yaptığı incelemede zincirleme bir etki oluşturduğunu gösterdi.

Yaralananlar ve müdahale:

Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi ile servis minibüsündeki 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda ulaşım güvenliğini sağlamak için bölgeyi trafiğe kapatarak önlemler aldı ve olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın kesin nedenini belirlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, görgü tanıklarıyla görüşmeler yapılacağı ve araçların hasar tespitinin gerçekleştirileceği bildirildi. Yetkililer, sürücülerin ışık ve şerit işaretlerine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; emniyet güçleri, kazayla ilgili teknik ve görgü delillerini değerlendirerek rapor hazırlayacak.

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