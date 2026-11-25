dağıtım töreni ve proje kapsamı:

Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesiyle ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerini sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı katkılarıyla yürütülen çalışma kapsamında düzenlenen "Tesisat sizden, kombi bizden" kampanyasıyla 400 aileye ücretsiz doğalgaz kombisi verildi.

Yeni dağıtımla birlikte Haliliye Belediyesinin bugüne kadar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdığı kombi sayısı 1.232 oldu. Kombi teslimat töreni Eyyüp Cenap Gülpınar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi; belirlenen kriterlere göre 18 mahallede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere 400 adet kombi teslim edildi.

başkanın mesajı ve yapılan yatırımlar:

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, törende belediyeciliği sadece altyapı ve üstyapı hizmetleriyle sınırlı görmediklerini, gönüllere dokunan sosyal projelere de önem verdiklerini söyledi. Canpolat, bölgenin yalnızca Devteşti değil; Ahmet Yesevi, Süleymaniye, Yavuz Selim gibi mahallelerle birlikte yaklaşık 150 bin kişiye hitap ettiğini belirtti.

Başkan Canpolat, son dönemde hayata geçirilen hizmetler arasında hastane, spor tesisleri, millet bahçesi, Ahmet Yesevi Semt Pazarı ile Ahmet Yesevi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, 10 bin kişilik aşevi ve altında 6 bin ekmek üretim alanına sahip somun fırını bulunduğunu vurguladı. Ayrıca sosyal market ve glütensiz ekmek gibi uygulamalara da dikkat çekti. Canpolat, programın önemini özetlerken "3 yıldır yaklaşık 1.232 tane kombi dağıttık" ifadelerini kullandı.

yetkililerin değerlendirmeleri:

AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mustafa Bağmancı sosyal belediyeciliğin gönül hizmeti olduğunu vurgulayarak, bu tür organizasyonların ne bir ilk ne de son olacağını belirtti. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi ise dağıtımın yerel yönetimlerin dayanışma ve yardımlaşma anlayışının önemli bir örneği olduğunu söyledi.

Haliliye Kaymakamı Erkan Savar ise özellikle nüfus yoğunluğu yüksek Devteşti Mahallesi ve çevresinde doğalgaz dönüşümünün önemine işaret etti; mahallenin 50 binin üzerinde nüfusa sahip olduğuna değinerek kombilerin sobalardan kurtulmaya ve daha rahat ısınmaya katkı sağlayacağını kaydetti.

Programa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Haliliye Kaymakamı Erkan Savar, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mustafa Bağmancı, AK Parti Haliliye İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Ocak, il ve ilçe teşkilatı temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

HALİLİYE’DE BİN 232 AİLEYE KOMBİ DESTEĞİ