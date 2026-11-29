destek kapsamı:

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, 6831 sayılı Orman Kanunu çerçevesinde 2026 yılında da hak sahibi vatandaşlara yönelik yakacak odun desteğini sürdürdü. Kasım ayı itibarıyla gerçekleştirilen uygulamada, hak sahiplerinin ısınma ihtiyacını karşılamaya yönelik zati yakacak odun dağıtımı öncelikli amaç olarak belirlendi.

satış miktarı ve değeri:

Yıl içinde toplam 78 bin ster yakacak odun satışa sunuldu. Bu odunların piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olarak hesaplanırken, hak sahiplerine satış bedeli 21 milyon lira olarak uygulandı. Dolayısıyla vatandaşlara odağın piyasa değerinin altında bir maliyetle ulaşması sağlandı.

orman yönetimi ve sürdürülebilirlik:

Orman Kanunu kapsamında verilen bu hak, yalnızca bireylerin ısınma giderlerine katkı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda ormanların bakımı ve korunması çalışmalarına da destek veriyor. Uygulama kapsamında yapılan planlı kesimler ve dağıtım süreçleri, ormanların sürdürülebilirliğini gözeten yönetim ilkeleri doğrultusunda yürütülüyor.

Yetkililer, yıl içinde devam eden destek çalışmalarının yılsonuna kadar süreceğini belirtti. Bu uygulama, hem ekonomik bir kolaylık sunmayı hem de orman kaynaklarının düzenli kullanımına katkı sağlamayı amaçlıyor.

BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA KAPSAMINDA, ORMAN KANUNU'NDAN YARARLANMA HAKKI BULUNAN VATANDAŞLARIN YAKACAK ODUN İHTİYACININ KARŞILANMASINA YÖNELİK DESTEK SAĞLANDI.