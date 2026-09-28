Dolar 48,9794 +0,13%
Euro 55,7414 0,00%
Bist 12.494,35 -3,14%
Altın Gram 6.585,02 -3,23%
EUR/USD 1,1377 -0,15%
Brent Petrol 101,03 +3,68%
--°

işitme engellilere 2025 ve 2026’nın ilk yarısında 974 milyon lira destek açıklandı

Vedat Işıkhan, 2025 ve 2026'nın ilk yarısında SUT kapsamında işitme cihazı ve implant ödemelerinin toplam 974 milyon 395 bin 218 lira olduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

işitme engellilere 2025 ve 2026’nın ilk yarısında 974 milyon lira destek açıklandı

sağlık hizmetleri için yapılan ödeme detayları:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işitme engelli vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini desteklemeye devam ettiklerini belirterek, 2025 yılı ve 2026’nın ilk 6 ayında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında işitme cihazları ve implantlara yönelik önemli tutarlarda ödeme yapıldığını duyurdu.

ödemelerin ayrıntılı dağılımı:

Bakan Işıkhan’ın paylaşımına göre, biyonik kulak (koklear implant) için yapılan toplam işlem ve malzeme ödemeleri 925 milyon 558 bin 778 lira seviyesine ulaştı. Kemiğe monte işitme cihazına ilişkin toplam işlem ve malzeme ödemeleri 39 milyon 643 bin 399 lira, orta kulak ve beyin sapı implantı ödemeleri ise 9 milyon 193 bin 41 lira olarak kaydedildi. Bu üç kalemde yapılan toplam ödeme 974 milyon 395 bin 218 lira oldu.

SUT kapsamında erişim ve kapsam:

Işıkhan, paylaşımında SUT kapsamında muayeneden ilaca, tıbbi cihazlardan tedavi hizmetlerine kadar pek çok alanda sağlık harcamalarının karşılandığını vurguladı. Açıklama, Dünya İşitme Engelliler Haftası vesilesiyle resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı ve bakan, işitme engelli vatandaşların muayene, ilaç, tetkik ve tedavi süreçlerinde devlet desteğinin sürdüğünü belirtti.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, İŞİTME ENGELLİ VATANDAŞLARIN SAĞLIK HİZMETLERİNE...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, İŞİTME ENGELLİ VATANDAŞLARIN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM ETTİKLERİNİ BELİRTEREK, 2025 YILI VE 2026'NIN İLK 6 AYINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) KAPSAMINDA İŞİTME CİHAZLARI VE İMPLANTLARA YÖNELİK YAKLAŞIK 975 MİLYON LİRALIK ÖDEME YAPILDIĞINI AÇIKLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bilimsel uyarı: Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı kalp sağlığında '...
images

Kullanılmış giysi ekonomiye dönüyor: Fatih'te 270 noktada tekstil ayrı toplanıyo...
images

ADÜ’de akademik yıl açılışında terörsüz Türkiye hedefi öne çıktı
images

Sivas'ta tarihi dokuyu koruyan yeni YHT garı hizmete açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fethiye'nin kadim katmanları Telebehi ile yeniden okunuyor

Mesleki eğitimde dijital dönüşüm: Tokat'ta öğretmenler Unreal Engine ile vr ve dijital ikiz geliştirdi

Ordu kendi atölyelerinde park mobilyalarını üretiyor ve kent estetiğini güçlendiriyor

Petkim master plan ile üretim kapasitesinde büyük büyümeye hazırlanıyor

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi