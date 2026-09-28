işitme engellilere 2025 ve 2026’nın ilk yarısında 974 milyon lira destek açıklandı

sağlık hizmetleri için yapılan ödeme detayları:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işitme engelli vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini desteklemeye devam ettiklerini belirterek, 2025 yılı ve 2026’nın ilk 6 ayında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında işitme cihazları ve implantlara yönelik önemli tutarlarda ödeme yapıldığını duyurdu.

ödemelerin ayrıntılı dağılımı:

Bakan Işıkhan’ın paylaşımına göre, biyonik kulak (koklear implant) için yapılan toplam işlem ve malzeme ödemeleri 925 milyon 558 bin 778 lira seviyesine ulaştı. Kemiğe monte işitme cihazına ilişkin toplam işlem ve malzeme ödemeleri 39 milyon 643 bin 399 lira, orta kulak ve beyin sapı implantı ödemeleri ise 9 milyon 193 bin 41 lira olarak kaydedildi. Bu üç kalemde yapılan toplam ödeme 974 milyon 395 bin 218 lira oldu.

SUT kapsamında erişim ve kapsam:

Işıkhan, paylaşımında SUT kapsamında muayeneden ilaca, tıbbi cihazlardan tedavi hizmetlerine kadar pek çok alanda sağlık harcamalarının karşılandığını vurguladı. Açıklama, Dünya İşitme Engelliler Haftası vesilesiyle resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı ve bakan, işitme engelli vatandaşların muayene, ilaç, tetkik ve tedavi süreçlerinde devlet desteğinin sürdüğünü belirtti.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, İŞİTME ENGELLİ VATANDAŞLARIN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM ETTİKLERİNİ BELİRTEREK, 2025 YILI VE 2026'NIN İLK 6 AYINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) KAPSAMINDA İŞİTME CİHAZLARI VE İMPLANTLARA YÖNELİK YAKLAŞIK 975 MİLYON LİRALIK ÖDEME YAPILDIĞINI AÇIKLADI.