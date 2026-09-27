İskele 26'da indirim ve müzikle bir yıl

İskele 26'nın birinci yılı kutlandı:

Eskişehirlilerin Porsuk Çayı kıyısındaki buluşma noktalarından İskele 26, hizmete açılmasının birinci yılını kent sakinleriyle birlikte kutladı. Etkinlikler, mekanın konumunu ve sosyal yaşam içindeki rolünü öne çıkardı; ziyaretçilere sunulan kampanyalarla kutlama üç gün sürdü.

Belkent tarafından işletilen tesis, kutlama dönemi boyunca İskele 26 ve Ekmek Teknesi’nde 25-26-27 Eylül tarihlerinde tüm ürünlerde yüzde 25 indirim uyguladı. Üç gün süren kampanyaya ilgi, mekanın bir yıllık performansına dair memnuniyet işareti olarak değerlendirildi.

26 İndirim Günleri ve belediye destekleri:

“2026 Eskişehir Yılı” kapsamında düzenlenen 26 İndirim Günleri etkinlikleri eylül ayında da sürdü. Kampanyaya katılan işletmeler, özellikle 26 Eylül tarihinde Eskişehirlilere çeşitli oranlarda indirimler sundu. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Belkente bağlı sosyal tesis ve kafelerde ise her ayın 26’sına özel yüzde 15 indirim uygulanıyor.

sokakta müzik var etkinlikleriyle kentte ritim:

Aynı tarihte, şehirde müzik de öne çıktı. Sokakta Müzik Var etkinlikleri çerçevesinde kent merkezinin farklı noktalarında canlı performanslar gerçekleştirildi; 26 Eylül günü düzenlenen konserler ve sokak müzikleri, İskele 26 kutlamalarına eşlik ederek etkinlikleri daha renkli hale getirdi.

İskele 26’nın birinci yıl kutlaması, indirim kampanyaları ve sokak müziği etkinlikleriyle Eskişehir’de 26 Eylül’de dikkat çeken bir buluşma sağladı. Mekanın sunduğu sosyal alanlar ve düzenlenen programlar, ziyaretçilere hem alışveriş hem de eğlence imkânı sundu; kent yaşamına katkısı vurgulandı.

ESKİŞEHİRLİLERİN PORSUK ÇAYI KIYISINDAKİ BULUŞMA NOKTALARINDAN İSKELE 26, BİRİNCİ YAŞINI KUTLADI. BİRİNCİ YIL COŞKUSUNU ESKİŞEHİRLİLERLE PAYLAŞAN İSKELE 26 VE EKMEK TEKNESİ’NDE 25-26-27 EYLÜL TARİHLERİNDE TÜM ÜRÜNLERDE YÜZDE 25 İNDİRİM UYGULANDI.