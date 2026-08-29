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İskelede dengesini kaybeden usta Beyşehir'de tedaviye alındı

Beyşehir'de 4 katlı inşaattaki iskeleden düşen 30 yaşındaki usta, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 14:55

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İskelede dengesini kaybeden usta Beyşehir'de tedaviye alındı

İskelede dengesini kaybeden usta yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, dış cephe mantolama işi yapılan bir inşaatta çalışan bir usta iskeleden düşerek yaralandı. Olayda yaralanan işçinin hastaneye sevk edildiği bildirildi.

olayın ayrıntıları:

Olay, Yeni Mahalle'de bulunan 4 katlı bir inşaattaki çalışmada meydana geldi. Dış cephe mantolama işini yürüten S.Y. (30), 3'üncü katta kurulu iskele üzerinde çalışırken dengesini kaybederek iskeleden beton zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

sağlık durumu ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma ve tahkikat işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

YARALI, AMBULANSLA BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILDI

YARALI, AMBULANSLA BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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