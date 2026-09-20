İskenderun Sakıt mevkiinde kontrolden çıkan araç sürücüsü kurtarıldı

İskenderun Sakıt mevkiinde kontrolden çıkan araç direğe çarptı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Sakıt mevkiinde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası bölgeye yönlendirilen ekipler olay yerinde çalışma başlattı.

kurtarma çalışmaları:

Çarpmanın ardından araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Müdahale ekiplerinin işbirliğiyle sürücü hızlı bir şekilde araçtan çıkarıldı.

olay yeri güvenliği ve sağlık durumu:

Kaza nedeniyle bölgedeki güvenliğin sağlanması amacıyla gerekli emniyet tedbirleri alındı ve yerel ekipler kontrol sağladı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, yaralanan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

İSKENDERUN SAKIT MEVKİSİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI SONRASI EKİPLERİN ÇALIŞMASI.