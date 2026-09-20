Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

İskenderun Sakıt mevkiinde kontrolden çıkan araç sürücüsü kurtarıldı

İskenderun Sakıt mevkiinde kontrolden çıkan aracın direğe çarpması sonucu sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı; sağlık durumu iyi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 00:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

İskenderun Sakıt mevkiinde kontrolden çıkan araç sürücüsü kurtarıldı

İskenderun Sakıt mevkiinde kontrolden çıkan araç direğe çarptı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Sakıt mevkiinde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası bölgeye yönlendirilen ekipler olay yerinde çalışma başlattı.

kurtarma çalışmaları:

Çarpmanın ardından araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Müdahale ekiplerinin işbirliğiyle sürücü hızlı bir şekilde araçtan çıkarıldı.

olay yeri güvenliği ve sağlık durumu:

Kaza nedeniyle bölgedeki güvenliğin sağlanması amacıyla gerekli emniyet tedbirleri alındı ve yerel ekipler kontrol sağladı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, yaralanan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

İSKENDERUN SAKIT MEVKİSİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI SONRASI EKİPLERİN ÇALIŞMASI.

İSKENDERUN SAKIT MEVKİSİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI SONRASI EKİPLERİN ÇALIŞMASI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı
images

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef ol...
images

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı
images

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı