Dolar 48,2320 +0,00%
Euro 56,0145 +0,26%
Bist 14.547,27 -0,64%
Altın Gram 6.961,37 -0,90%
EUR/USD 1,1604 +0,14%
Brent Petrol 88,78 +3,09%
--°

İskenderun ve Arsuz'da zorlu kurtarma: mahsur kalan hayvanlar doğaya bırakıldı

İskenderun ile Arsuz'ta çeşitli sebeplerle mahsur kalan hayvanlar için itfaiye ekipleri seferber oldu; kurtarılan canlılar güvenle doğal yaşamlarına bırakıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

İskenderun ve Arsuz'da zorlu kurtarma: mahsur kalan hayvanlar doğaya bırakıldı

Kurtarma operasyonu:

Hatay’ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çeşitli nedenlerle mahsur kaldığı bildirilen hayvanlar için itfaiye ekipleri harekete geçti. Vatandaşların bildirimleri üzerine olay yerine ulaşan ekipler, bölgedeki riskleri değerlendirip planlı bir müdahale gerçekleştirdi.

Müdahale süreci:

İhbarların ardından bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, çalışmalarında hem can güvenliğini hem de hayvanların zarar görmemesini ön planda tuttu. Ekipler, bulunduğu yerden çıkarma işlemlerini dikkatle yaparak hayvanları güvenli alanlara taşıdı ve gerekli tedbirleri aldı.

Canlıların durumu ve bırakılma:

Kurtarılan hayvanların ilk kontrolleri olay yerinde yapıldı; ciddi bir sağlık sorunu tespit edilmeyen canlılar, uygun koşullar sağlandıktan sonra doğal yaşamlarına geri bırakıldı. Yetkililer, benzer durumlarda vatandaşların yetkililere zamanında bilgi vermesinin önemine dikkati çekti.

İSKENDERUN VE ARSUZ İLÇELERİNDE MAHSUR KALAN HAYVANLAR, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA SAĞLIKLI ŞEKİLDE...

İSKENDERUN VE ARSUZ İLÇELERİNDE MAHSUR KALAN HAYVANLAR, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA SAĞLIKLI ŞEKİLDE KURTARILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Süphan Dağı'nda yazın son gününde kar sürprizi
images

Çilimli gençlerini bekleyen merkez için çalışmalar yerinde değerlendirildi
images

Bozdoğan’da temiz çevre için kireçleme ve saha seferberliği
images

Yangından kaçarken toprağa gömülen kaplumbağa Manavgat'ta kurtarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun'da illeri dolaşan kuyumcu hırsızı 100 bin TL'lik ziynet eşyasıyla yakalandı

Midelerine sakladıkları uyuşturucuyla Aksaray'da yakalanan 6 kişi tutuklandı

Tatvan'da iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Manavgat şelalesi'nde baraj kapaklarının açılması adacıkta mahsur bıraktı, 6 kişi botla kurtarıldı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı