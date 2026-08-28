İskenderun’da adliye kavşağı kent estetiğine yeni bir soluk getirdi

İskenderun adliye kavşağı yenilenen yüzüyle öne çıkıyor

İskenderun Belediyesi tarafından Adliye Kavşağı'nda yürütülen peyzaj düzenlemeleri, havuz çalışmaları ve modern ışıklandırma projeleri tamamlandı. Yenilenen düzenlemelerle kavşağa farklı bir görünüm kazandırıldı ve kent siluetine katkı sağlanması hedeflendi.

havuz ve motif düzenlemeleri:

Kavşakta yapılan havuz düzenlemesinde Hilal ve Selçuklu Yıldızı motifleri öne çıkarıldı. Peyzaj uygulamaları çevre düzenlemesiyle uyumlu planlanarak kavşağın gündüz ve gece görünümü dikkate alındı.

kent estetiği ve hedefler:

Çalışmalarda amacı, ilçenin kent estetiğini güçlendirmek ve şehir görünümüne yeni değerler kazandırmak olarak açıklandı. Yenilenen Adliye Kavşağı'nın İskenderun'un dikkat çeken noktalarından biri haline gelmesi hedefleniyor.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ise peyzaj düzenlemeleriyle birlikte 'nefes alacak bir vaha oluştuğunu' belirtti ve projenin kent estetiğine katkısına vurgu yaptı.

HATAY’IN İSKENDERUN İLÇESİNDE ADLİYE KAVŞAĞI, GERÇEKLEŞTİRİLEN PEYZAJ DÜZENLEMELERİ, HAVUZ ÇALIŞMALARI VE MODERN IŞIKLANDIRMALARLA YENİLENDİ.