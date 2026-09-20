iskenderun'da ağustos ayı narkotik operasyonlarında 28 tutuklama

İskenderun'da ağustos ayında yürütülen narkotik çalışmaları

Hatay İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 1-31 Ağustos tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında yoğun operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 50 ayrı olay tespit edilirken, hakkında işlem yapılan kişi sayısı 62 olarak kaydedildi.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 12 bin 184 adet Captagon hap, 1 kilo 22 gram esrar, 1 bin 883 adet sentetik ecza hapı, 37,29 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 176,97 gram kokain ve 2,10 gram metamfetamin yer aldı. Ayrıca olaylarda 11 kök kenevir bitkisi ile uyuşturucu maddelerin tartılmasında kullanıldığı değerlendirilen 2 hassas terazi ele geçirildi.

silah ve adli süreç:

Ekiplerin çalışmaları sırasında uyuşturucu maddelere ek olarak 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 81 adet fişek de bulundu. Ele geçirilen maddeler ve diğer suç unsurlarıyla ilgili olarak işlem yapılan 62 şahıs adli mercilere sevk edildi.

Adli mercilere çıkarılan şüphelilerden 28 kişi, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma ve kamu güvenliğini sağlama amaçlı çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İSKENDERUN’DA AĞUSTOS AYI BOYUNCA UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER, SİLAH VE MÜHİMMATTAN GÖRÜNTÜLER.