İskenderun'da konteyner yatakhane yangını 5 kişinin dumandan etkilenmesine yol açtı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde konteyner yangını yaşandı

Hatay'ın İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde bulunan şantiye alanındaki konteyner yatakhanede gece saatlerinde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi; alevler kısa sürede konteynerleri sardı ve mahalledeki geceyi aydınlattı.

Müdahale ve yaralanmalar:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda dumandan etkilenen 5 kişi olduğu bildirildi. Bu kişilerden 4'ünün tedavisi olay yerinde oksijen tüpüyle yapılırken, 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yatakhane kullanılamaz hale geldi:

Yangında konteyner yatakhane büyük hasar görerek kullanılmaz hale geldi. Yetkililer yangının çıkış sebebini incelemeye devam ediyor ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İSKENDERUN İLÇESİ CEBİKE MAHALLESİ’NDE BULUNAN ŞANTİYE ALANINDAKİ KONTEYNER YATAKHANEDE YANGIN ÇIKTI