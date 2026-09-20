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İskenderun'da konteyner yatakhane yangını 5 kişinin dumandan etkilenmesine yol açtı

İskenderun Cebike Mahallesi'ndeki şantiye konteyner yatakhanesinde gece çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi; 4'ü olay yerinde, 1'i hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 09:13

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 09:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İskenderun'da konteyner yatakhane yangını 5 kişinin dumandan etkilenmesine yol açtı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde konteyner yangını yaşandı

Hatay'ın İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde bulunan şantiye alanındaki konteyner yatakhanede gece saatlerinde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi; alevler kısa sürede konteynerleri sardı ve mahalledeki geceyi aydınlattı.

Müdahale ve yaralanmalar:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda dumandan etkilenen 5 kişi olduğu bildirildi. Bu kişilerden 4'ünün tedavisi olay yerinde oksijen tüpüyle yapılırken, 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yatakhane kullanılamaz hale geldi:

Yangında konteyner yatakhane büyük hasar görerek kullanılmaz hale geldi. Yetkililer yangının çıkış sebebini incelemeye devam ediyor ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İSKENDERUN İLÇESİ CEBİKE MAHALLESİ’NDE BULUNAN ŞANTİYE ALANINDAKİ KONTEYNER YATAKHANEDE YANGIN...

İSKENDERUN İLÇESİ CEBİKE MAHALLESİ’NDE BULUNAN ŞANTİYE ALANINDAKİ KONTEYNER YATAKHANEDE YANGIN ÇIKTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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