İskenderun'da kedi motor bölümünden kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Çay Mahallesi'nde bir aracın motor kısmına giren kedi vatandaşlar tarafından fark edildi ve durumu yetkililere bildirildi.

itfaiyenin müdahalesi:

Bölgeye intikal eden HBB itfaiye ekipleri, koordineli ve dikkatli bir çalışma sonucunda kediyi bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkararak müdahaleyi tamamladı.

sahibine teslim edildi:

Kurtarılan kedi, yapılan kontrollerin ardından sahibine teslim edildi ve olay herhangi bir yaralanma olmadan sonlandı.

İSKENDERUN’DA ARACIN MOTOR KISMINDA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI.