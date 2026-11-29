İskenderun'da kedi motor bölümünden kurtarıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Çay Mahallesi'nde bir aracın motor kısmına giren kedi vatandaşlar tarafından fark edildi ve durumu yetkililere bildirildi.
itfaiyenin müdahalesi:
Bölgeye intikal eden HBB itfaiye ekipleri, koordineli ve dikkatli bir çalışma sonucunda kediyi bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkararak müdahaleyi tamamladı.
sahibine teslim edildi:
Kurtarılan kedi, yapılan kontrollerin ardından sahibine teslim edildi ve olay herhangi bir yaralanma olmadan sonlandı.
İSKENDERUN’DA ARACIN MOTOR KISMINDA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI.
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