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İskenderun’da Sakıt Mahallesi’nde çıkan yangında iş makinesi kullanılamaz hale geldi

İskenderun Sakıt Mahallesi'nde seyir halindeki iş makinesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok, makine kullanılamaz.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 09:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İskenderun’da Sakıt Mahallesi’nde çıkan yangında iş makinesi kullanılamaz hale geldi

İskenderun'da iş makinesinde çıkan yangın

Hatay'ın İskenderun ilçesi Sakıt Mahallesi'nde seyir halindeki bir iş makinesinde yangın meydana geldi. Olayı görenlerin bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi ve alevlere müdahale edildi.

Müdahale ve söndürme çalışması:

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin müdahalesi sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı yetkililerce bildirildi; bölgedeki vatandaşlar da tehlike atlatıldı.

Olay sonrası durum ve alınan önlemler:

Yangının söndürülmesinin ardından sahada soğutma çalışmaları yapıldı ve emniyet tedbirleri alındı. Yangın nedeniyle iş makinesi kullanılamaz hale geldi ve bölgedeki güvenlik önlemleri uygulandı.

İSKENDERUN İLÇESİNDE ALEVLERE TESLİM OLARAK YANAN İŞ MAKİNESİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

İSKENDERUN İLÇESİNDE ALEVLERE TESLİM OLARAK YANAN İŞ MAKİNESİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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