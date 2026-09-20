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İskenderun'da sokak ortasında yanarak kullanılamaz hale gelen iş makinesi

İskenderun Sakıt Mahallesi'nde seyir halindeki iş makinesi alev aldı; itfaiye yangını kısa sürede kontrol altına aldı, can kaybı ve yaralanma yok.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 09:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İskenderun'da sokak ortasında yanarak kullanılamaz hale gelen iş makinesi

olayın gelişimi:

Hatay’ın İskenderun ilçesi Sakıt Mahallesi sınırlarında, seyir halindeki bir iş makinesinde aniden yangın çıktı. Sürücünün veya çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

itfaiye müdahalesi ve güvenlik önlemleri:

Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın söndürüldükten sonra ekipler tarafından çevrede soğutma çalışması yapıldı ve bölgedeki güvenlik önlemleri alındı. Yapılan müdahalede yangın nedeniyle can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

hasar ve sonrası çalışmalar:

Yangın sonucu iş makinesi kullanılamaz hale geldi ve olay yerinde ekipler gerekli emniyet tedbirlerini uyguladı. Yetkililer soğutma ve güvenlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgedeki incelemelere devam etti.

İskenderun&#039;da iş makinesi alevlere teslim oldu

İskenderun'da iş makinesi alevlere teslim oldu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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