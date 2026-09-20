İskenderun'da sokak ortasında yanarak kullanılamaz hale gelen iş makinesi

olayın gelişimi:

Hatay’ın İskenderun ilçesi Sakıt Mahallesi sınırlarında, seyir halindeki bir iş makinesinde aniden yangın çıktı. Sürücünün veya çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

itfaiye müdahalesi ve güvenlik önlemleri:

Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın söndürüldükten sonra ekipler tarafından çevrede soğutma çalışması yapıldı ve bölgedeki güvenlik önlemleri alındı. Yapılan müdahalede yangın nedeniyle can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

hasar ve sonrası çalışmalar:

Yangın sonucu iş makinesi kullanılamaz hale geldi ve olay yerinde ekipler gerekli emniyet tedbirlerini uyguladı. Yetkililer soğutma ve güvenlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgedeki incelemelere devam etti.

İskenderun'da iş makinesi alevlere teslim oldu