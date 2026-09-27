İskilip dolmasının 600 yıllık mirası Bolu'da 41 kazanla pişirildi

Bolu'da düzenlenen Çorumlular büyük buluşmasında, tarihe dayanan bir yemek geleneği alanı dolduranlarla buluştu. Etkinlik için hazırlıklar 35 gün önce başladı; Çorum'un 600 yıllık lezzeti İskilip dolması geleneksel usulle, odun ateşinde ve uzun bir pişirme sürecinin ardından sunuldu. Organizasyona katılanlar, yaklaşık 10 bin kişilik kalabalığa hitap eden ikramı tatma fırsatı buldu.

hazırlık ve pişirme süreci:

Ustalar tarafından hazırlanan dolma için toplam 41 kazan kuruldu. Etkinlikte kullanılan yöntemler geleneğe sadık kalınarak yürütüldü: dolmaların hazırlanması ve kaynatılması toplamda ortalama 18 saat sürdü ve bunun 13 saati kısık ateşte pişirme ile tamamlandı. Sunum öncesi alan, odun ateşinin yayıdığı duman ve kokuyla görsel bir şölen haline geldi.

Organizasyonun planlama süreci yoğun bir hazırlık gerektirdi; ekipler malzeme temininden kazanların yerleştirilmesine kadar tüm aşamaları günler öncesinden koordine etti. Bu kapsamda 41 kazanla pişirilen İskilip dolması, hem ölçeği hem de pişirme süresi nedeniyle dikkat çekti.

katılım ve kültürel vurgular:

Etkinlik, Bolu'da yaşayan Çorumluları bir araya getirmenin yanı sıra Çorum kültürünü yaşatma amacı taşıdı. Çorumlular Derneği Bolu İl Başkanı Hakkı Dişli, organizasyonla ilgili olarak şunları söyledi: "32 yıldır Bolu’dayım. 20 bine yakın Çorumlunun temsilciliğini yapıyoruz inşallah. Tarihi bir güne şahitlik ediyoruz arkadaşlar. Bugün 600 yıllık sanat yemeği, mirasımız, Çorum’un kültürü, İskilip’in mirası, saray sanat yemeği olan, sefer yemeği olan İskilip dolmasının ikramını, Bolulu dostlarla, protokolümüzle, misafirlerimizle, heyetimizle, Çorumlu hemşehrilerimizle bir araya getirmenin onurunu, gururunu yaşıyoruz."

Dişli, etkinliğin ölçeğine vurgu yaparak bunun Cumhuriyet tarihinde de bir ilk olabileceğini belirtti: "Dünyanın pişirme süresi en uzun yemeği olan, 18 saat süren hazırlanışıyla beraber, 13 saat kısık ateşte pişen İskilip dolması bugün burada tarihi bir güne şahitlik ediyor. 41 kazan İskilip dolmasının hazırlanması ortalama 18 saat sürüyor ve 13 saatte kısık ateşte pişiyor. Bu belki de Bolu tarihinde ilk, Cumhuriyet tarihinde de ilktir."

Gün boyunca süren etkinlik, hem tadım hem de kültürel paylaşım boyutuyla öne çıktı; katılımcılar hem lezzeti deneyimledi hem de Çorum mutfak geleneğinin canlı tutulduğunu görsel ve sözlü anlatımlarla izledi.

BOLU'DA DÜZENLENEN BÜYÜK ÇORUMLULAR BULUŞMASINDA YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİ BİR ARAYA GELDİ. HAZIRLIKLARI 35 GÜN ÖNCEDEN BAŞLAYAN DEV ETKİNLİKTE, ODUN ATEŞİNDE TAM 18 SAATTE PİŞİRİLEN 600 YILLIK LEZZET İSKİLİP DOLMASI MİSAFİRLERE SUNULDU.